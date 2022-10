La ministre de la Coopération Meryame Kitir se met au repos

La ministre fédérale de la Coopération au développement, Meryame Kitir (Vooruit), a dû se mettre au repos, a-t-elle écrit sur sa page Facebook.

« Ces deux dernières années ont été très intenses. (…) À un certain moment, il faut aussi penser à soi. Mon bien-être mental passe à présent au premier plan. Sur avis (médical), je vais me reposer pendant un certain temps. Je suis entourée de personnes compétentes qui, en attendant, veilleront à ce que le travail continue », ajoute-t-elle. « J’ai appris à bien connaître Meryame au cours des deux dernières années. Ouverte, humaine, compétente. Et surtout : toujours un regard pour l’autre », a réagi le Premier ministre Alexander De Croo sur Twitter. « À présent, prends d’abord soin de toi. »

Ik heb Meryame de voorbije twee jaar goed leren kennen. Open, menselijk, bekwaam. Maar vooral ook: altijd oog voor de ander.



Zorg nu eerst goed voor jezelf, @MeryameKitir. — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) October 19, 2022

Pendant la période de repos de la secrétaire d’État, le vice-Premier ministre Vooruit Frank Vandenbroucke assurera les compétences de Mme Kitir, a indiqué son cabinet.