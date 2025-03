La formation du gouvernement bruxellois plus que jamais bloquée, «tout le pays nous regarde»

Suite à l’absence de l’Open VLD à une réunion prévue ce mercredi, la formation d’un gouvernement bruxellois semble de plus en plus compromise. Lundi, les représentants des partis se réuniront pour aborder le budget.

L’ambiance s’électrise un peu plus dans l’interminable dossier de la formation du gouvernement bruxellois. Ce mercredi, les sept partis amenés, à en croire les informateurs qui estiment que c’est le seul scénario de coalition possible, à participer au futur exécutif régional étaient appelés à se revoir après l’échec de lundi. D’emblée, Frederic De Gucht, représentant de l’Open VLD, a préféré rester aux sports d’hiver plutôt que de participer à la réunion, motivant au passage que «revenir à la table des négociations n’a de sens que si une majorité stable est garantie tant du côté francophone que du côté néerlandophone». Pour l’Open VLD, le gouvernement bruxellois sera avec la N-VA ou ne sera pas.

Les six partis qui se sont réunis ce mercredi (MR, PS, Engagés, Groen, Vooruit et CD&V), en l’absence de l’Open VLD donc, à Bruxelles ont décidé collégialement en début d’après-midi de se revoir lundi prochain. Ils entameront des discussions de fond en tout cas sur la situation budgétaire de la Région-capitale dont l’urgence se précise, ont indiqué les principaux chefs de file de ces formations, en quittant le Parlement bruxellois en début d’après-midi.

Au stade actuel, l’organisation de la prochaine réunion sera collégiale, à défaut d’un accord sur les modalités de gestion d’une phase intermédiaire destinée à tenter de remettre le formateur MR David Leisterh en selle rapidement. Des échanges en coulisses auront lieu d’ici cette nouvelle réunion.

Tant du côté du MR, que de Groen, du PS et des Engagés, on insistait mercredi sur le fait que la porte restait ouverte à ce parti. «Bruxelles est dans une crise trop grave, insistait d’ailleurs l’ex-informateur, Chritsophe De Beukelaer (Les Engagés). Tout le pays nous regarde. Nous avons une obligation commune de résultat. Refuser le dialogue et jouer la chaise vide n’amèneront aucune solution