La Chambre « surveillera » si la Russie soutient le terrorisme

Jeudi, la Chambre a approuvé une proposition de résolution visant la Russie.

La Chambre a approuvé jeudi une proposition de résolution visant la Russie et le soutien qu’elle apporte au terrorisme dans sa guerre contre l’Ukraine. Le texte cible également le groupe paramilitaire Wagner et la possibilité de l’inscrire sur la liste européenne des organisations terroristes.

Le parlement européen a voté en novembre dernier un texte qualifiant la Russie d’État « promoteur du terrorisme » dans le conflit en Ukraine, et appelant les 27 pays de l’Union européenne à faire de même.

Le parlement flamand s’est exécuté en décembre. La Chambre l’a rejoint jeudi, dans une version toutefois édulcorée. La reconnaissance par le parlement fédéral de la Russie comme État soutenant le terrorisme -telle que mentionnée dans le texte initial d’Els Van Hoof (CD&V)– est devenue « surveille de manière attentive si la Russie se positionne comme un État qui soutient le terrorisme ».

Le titre a également été changé puisqu’il est question d’une « résolution visant à élaborer un cadre juridique européen concernant les États soutenant le terrorisme ». Les pays concernés se verraient exposés à « une batterie de lourdes mesures restrictives » et leurs relations avec l’UE seraient limitées de « manière importante ».

En ce qui concerne le groupe paramilitaire Wagner et les forces de sécurité du leader tchétchène Ramzan Kadyrov, accusés de graves violations des droits de l’homme dans le conflit ukrainien, la résolution demande que les instances compétentes soient saisies en vue de les inscrire sur la liste européenne des organisations terroristes dès lors que, par une décision judiciaire d’un État européen, ceux-ci soient déclarés comme tels. Les écologistes avaient déposé un texte à part reprenant cette demande.

Le texte a reçu le soutien de la majorité ainsi que d’une partie de l’opposition. DéFI et les Engagés ont toutefois regretté l' »affaiblissement » du texte par rapport à sa version initiale. « Je regrette que l’on n’ait pas suivi l’intention initiale alors que le parlement flamand a eu, lui, le courage de reconnaître les choses et de les nommer correctement », a souligné Georges Dallemagne (Les Engagés).

Le PTB et le Vlaams Belang se sont abstenus. Si les communistes et l’extrême-droite soutiennent les articles qui concernent le groupe Wagner, ils se montrent en revanche beaucoup plus réticents sur ce qui touche à la Russie directement. L’un et l’autre ont insisté sur la nécessité de laisser une place à la diplomatie, ce qu’une qualification d’État soutenant le terrorisme rend à les entendre impossible.