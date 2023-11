Julien Uyttendaele claque la porte du PS bruxellois

Le député bruxellois Julien Uyttendaele (PS) a décidé de ne pas se présenter aux élections régionales et fédérales de juin prochain, révèlent Le Soir et L’Echo. Il critique le fonctionnement interne de la Fédération bruxelloise du PS ainsi qu’une approche qu’il juge communautariste sur les questions de la laïcité.

Après deux mandats de député régional, le socialiste de 32 ans quittera donc, dans quelques mois, l’hémicycle de la rue du Lombard.

Pour expliquer sa décision, Julien Uyttendaele livre plusieurs explications. Il critique d’abord durement le fonctionnement actuel de la fédération bruxelloise du PS présidée depuis octobre 2019 par le député-bourgmestre de Koekelberg Ahmed Laaouej. Il déplore la disparition de toute démocratie interne.

Ensuite, et surtout, il dénonce un renoncement global sur les questions de laïcité et une stratégie résolument communautariste. Il cite en exemple les dossiers de l’abattage avec étourdissement préalable et de la neutralité à la Stib.

Au-delà de ses désaccords de fond avec le PS bruxellois, il explique aussi sa non-candidature prochaine par les limites actuelles du parlementarisme et du système politique.

Julien Uyttendaele reste cependant socialiste. Il prévoit de devenir bientôt membre d’une section du sud du pays.