Jean-Luc Crucke atteint d’un cancer

Le député wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ancien ministre régional du Budget, Jean-Luc Crucke (MR), dont le nom a circulé ces derniers jours en raison d’un hypothétique rapprochement avec Défi et Les Engagés, a annoncé ce jeudi, sur l’une de ses pages Facebook, souffrir d’un cancer et devoir subir une opération dès vendredi.

« Non, cela n’arrive pas qu’aux autres! Le cancer m’a rattrapé, mais je ne compte pas le laisser me dépasser. Comme homme public, je vous dois la transparence et je subirai demain/vendredi, une intervention chirurgicale impérieuse. J’ai une totale confiance aux corps médical et infirmier d’Erasme qui me soignent », écrit-il.

« Je me consacrerai ensuite et pendant un mois à un travail de rétablissement. J’en sortirai plus déterminé et plus décidé que jamais à me battre pour ce que je considère juste, essentiel et durable », ajoute M. Crucke.