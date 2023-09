« Je suis profondément choqué »: De Croo réagit aux incendies contre des écoles à Charleroi

Le Premier ministre Alexander De Croo s’est dit « profondément choqué » par les incendies criminels dans plusieurs écoles de Charleroi, perpétrés par des mouvements anti-Evras.

Le Premier ministre Alexander De Croo s’est dit choqué, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, par les incendies d’origine criminelle qui ont visé quatre écoles de Charleroi dans la nuit de mardi à mercredi. Une cinquième école a été incendiée dans la nuit de mercredi à jeudi.

« Comme père, je suis profondément choqué par l’incendie criminel qui a eu lieu dans des écoles en Wallonie. Ceci est tout simplement inacceptable. Nos écoles doivent être un endroit sûr pour tous les enfants. L’enquête est en cours et on fera tout pour identifier les coupables et pour rendre justice », déclare le chef du gouvernement fédéral.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Dans les quatre premières écoles visées par les incendies, des tags faisant référence au décret sur l’Éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (Evras) ont été retrouvés sur les sites. « L’accès à l’éducation sexuelle ne peut être mise en doute. Elle rend nos enfants résistants et est la base pour une bonne santé sexuelle », a commenté Alexander De Croo.

L’accord de coopération entre la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la généralisation de l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS) a été adopté à l’unanimité, moins trois abstentions, la semaine dernière au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il a ensuite été adopté à l’unanimité mardi en commission du parlement de Wallonie.

Tous les élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles de 6e primaire et 4e secondaire recevront dorénavant une animation de deux heures relative à l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Quelque 85.000 élèves sont concernés en Wallonie et 25.000 à Bruxelles.

Les entités francophones du pays ont convenu de mobiliser un budget annuel de 4,8 millions d’euros à cette fin. La semaine dernière, plusieurs centaines de personnes avaient manifesté leur opposition à ce décret.