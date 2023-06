Interpellant: voici le montant dépensé par les partis flamands pour la publicité sur les réseaux sociaux en 2023

Selon le collectif AdLens, les partis flamands ont dépensé ensemble 2,4 milliards d’euros pour la publicité en ligne.

A un an des élections, les partis politiques flamands n’ont pas regardé à la dépense sur les réseaux sociaux. « Les chiffres absolus sont très frappants« , déclare Geert Van Damme, analyste de données chez AdLens. « Il s’agit certainement de beaucoup d’argent, même si les partis belges ont toujours dépensé beaucoup d’argent pour ce type de publicités en ligne. Cela nous surprend tout de même, car les élections n’auront lieu que dans un an« .

Si l’on extrapole le montant de cette année (les 2,4 millions d’euros) à l’ensemble de l’année 2023, les analystes arrivent à un chiffre de six millions d’euros. À l’approche des élections, ce montant pourrait bien être dépassé. À titre de comparaison, les partis ont dépensé l’année dernière un total de cinq millions d’euros sur le marché de la publicité en ligne.

Par rapport à d’autres pays, la Belgique dépense également beaucoup d’argent pour des entreprises technologiques américaines telles que Meta (Facebook et Instagram) et Google. Selon M. Van Damme, un an avant les élections, notre pays se situe à peu près au même niveau que la Turquie ou la Grèce, où les élections ont lieu à peu près à la même période.

Publicité sur les réseaux sociaux: la N-VA et le Vlaams Belang toujours en tête des partis flamands

« Comme d’habitude, la N-VA et le Vlaams Belang occupent la première et la deuxième place« , ajoute M. Van Damme. « Ils alternent toujours. En mai, le Vlaams Belang était en première position grâce à ses publicités sur le thème Doe Ze Luisteren. Vooruit était en troisième position en mai ». Il n’est pas évident de savoir quels partis font partie de ce trio de tête si l’on met en relation les dépenses publicitaires et les dotations des partis.

Le collectif AdLens indique demander simplement ses chiffres à Facebook ou à Google. « Vous pouvez demander ce qu’un parti a dépensé le mois dernier ou la semaine dernière« , explique M. Van Damme. « Mais en fin de compte, tout semble beaucoup plus transparent qu’il ne l’est en réalité. Ils ne vous facilitent pas la tâche. Vous ne pouvez pas demander le total de 2021 ou 2022, par exemple. Ils déterminent donc ce que vous pouvez et ne pouvez pas rechercher« .