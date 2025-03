Indemnités de logement: à la Région wallonne, seule Cécile Neven ne dispose pas d’un kot dans son cabinet

Tous les ministres wallons, sauf une, la Namuroise Cécile Neven, disposent d’un coin où dormir dans leur cabinet. Aucun ministre de la Fédération Wallonie-Bruxelles, sauf une, bruxelloise, ne bénéficie d’un kot à son bureau. Tous perçoivent des indemnités de logement mensuelles de 336 euros.

Les informations, précises et complètes, ont été beaucoup plus simples à obtenir que pour les ministres fédéraux, beaucoup plus gâtés sur ce sujet que leurs collègues régionaux et communautaires. Dans les entités fédérées francophones, les ministres des gouvernements installés depuis les élections du 9 juin disposent, comme leurs collègues fédéraux, d’indemnités pour le logement et les frais domestiques. A la Région wallonne aussi bien qu’en Fédération Wallonie-Bruxelles, elles s’élèvent mensuellement, pour chaque ministre, au total à 1.377,15 euros. Les ministres du gouvernement fédéral, si on ajoute leurs frais de représentation aux indemnités de logement et de domesticité, perçoivent presque mille euros de plus. Les frais domestiques y sont de 1.041,15 euros, et les indemnités de logement de 336 euros, destinés, dit-on officiellement, «à couvrir les frais d’hébergement exposés en Belgique». Ces frais considérés comme professionnels ne sont pas imposables mais, en contrepartie, les ministres wallons et de la Fédération Wallonie-Bruxelles ne peuvent se faire rembourser de dépenses d’hôtel ou de location d’appartement.

Les membres du gouvernement wallon, dont les cabinets se situent à Namur, disposent tous d’un petit kot ou d’un coin où dormir dans leur cabinet, à l’exception de Cécile Neven (MR), ministre wallonne de l’Energie, et seule namuroise de l’exécutif régional. Celle-ci partage une partie de son équipe et de ses bureaux avec la ministre de l’Agriculture, la Brabançonne Anne-Catherine Dalcq (MR). C’est à cette dernière qu’est dévolu l’espace couchette de leur bâtiment partagé.

Même lorsqu’il siège dans deux gouvernements, un ministre ne perçoit qu’une seule fois les indemnités pour frais.

A la Fédération Wallonie-Bruxelles, en revanche, un seul espace a été aménagé au siège du gouvernement, place Surlet de Chokier, à Bruxelles. Il est «officiellement pour la ministre-présidente, mais à disposition des autres ministres», selon le porte-parole d’Elisabeth Degryse. Les ministres à double casquette Région-Fédération (Adrien Dolimont et Jacqueline Galant pour le MR, Valérie Lescrenier et Yves Coppieters pour Les Engagés) ne cumulent évidemment pas les indemnités: chaque ministre, même lorsqu’il siège dans deux gouvernements, ne perçoit qu’un seul traitement et une seule fois les indemnités pour frais. La Fédération Wallonie-Bruxelles, dont l’exécutif compte six membres, ne rémunère ainsi qu’Elisabeth Degryse, Valérie Lescrenier, Valérie Glatigny et Jacqueline Galant. Les six autres ministres d’entités fédérées francophones émargent donc au pay-roll de la Région wallonne.