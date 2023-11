« Il vaudrait peut-être mieux réagir en tant qu’humain »: passe d’armes entre De Croo et Francken sur le conflit Israël-Hamas

En direct à la télé israélienne, Theo Francken a critiqué les propos du Premier ministre Alexander De Croo sur le conflit, estimant que c’est « la goutte d’eau qui fait déborder le vase ». Des déclarations condamnées par De Croo dimanche après-midi.

Le député N-VA Theo Francken a critiqué samedi le Premier ministre Alexander Croo sur la télévision israélienne, des propos que le chef du gouvernement belge a estimé dimanche sur la VRT « surtout préjudiciables » pour le parlementaire nationaliste.

« Notre chef de gouvernement vous accuse, dans votre propre pays, de crimes de guerre mais n’entreprend rien dans le sien contre l’antisémitisme », avait lancé le député nationaliste flamand. « C’est la goutte qui fait déborder un vase déjà complètement plein« , avait-il ajouté dans un mélange d’anglais et de néerlandais.

L’ancien secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration a critiqué le gouvernement fédéral à la suite d’une visite de deux jours du Premier ministre au Moyen-Orient, en tandem avec son homologue espagnol Pedro Sanchez. À la fin de ce séjour, le gouvernement israélien avait indiqué que l’État hébreu allait rappeler à l’ordre les ambassadeurs de Belgique et d’Espagne après ce qu’il a qualifié d' »affirmations erronées » de la part d’Alexander De Croo et de Pedro Sanchez. Benjamin Netanyahu a notamment condamné « fermement les propos des Premiers ministres belge et espagnol, qui n’ont pas imputé l’entière responsabilité au Hamas pour les crimes contre l’humanité qu’il a perpétrés » dans le regain de violences entre Israël et le mouvement islamiste palestinien.

Le 7 octobre dernier, le Hamas a commis une attaque d’une ampleur inédite en Israël, qui s’est soldée par la mort de 1.200 personnes, en majorité des civils, selon les autorités israéliennes. En réponse, l’armée israélienne a bombardé et assiégé sans répit la bande de Gaza jusqu’à vendredi, date à laquelle une trêve de quatre jours est entrée en vigueur. Près de 15.000 personnes – dont 6.150 enfants et adolescents – ont été tuées dans la bande de Gaza, selon le gouvernement du Hamas.

En Israël, après avoir répété sa condamnation de l’attaque perpétrée par l’organisation terroriste, le Premier ministre belge avait « saisi l’occasion d’aborder la question de la catastrophe humanitaire à Gaza« , où, lors de la réplique israélienne, « un tiers des habitations ont été endommagées ou détruites, 1,4 million de personnes ont été déplacées à l’intérieur du territoire et des milliers d’innocents ont été tués ». Des propos qui n’ont donc pas plu au gouvernement israélien et dont s’est emparé Theo Francken.

« Je vois une personne qui réagit trop comme un politicien, alors qu’en ce moment il vaudrait peut-être mieux réagir en tant qu’humain« , a commenté Alexander De Croo, se demandant si les déclarations du député N-VA ne s’inscrivaient pas dans une visée électorale. « Ces propos sont surtout préjudiciables pour lui », a tranché le Premier ministre.