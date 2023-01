Hadja Lahbib se dit « pleinement à sa place » au sein du MR

La ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, a clairement affiché dimanche son appartenance au MR alors qu’elle avait entamé en juillet dernier sa carrière politique sans carte du parti.

Aujourd’hui, je me sens pleinement à ma place parmi vous et prête à défendre les valeurs qui sont les nôtres », a-t-elle affirmé lors d’un congrès du Mouvement réformateur sur le site de l’ancien charbonnage du Bois du Cazier à Marcinelle (Charleroi) qui a rassemblé plusieurs centaines de militants, de mandataires et de ministres libéraux.

« Je me sens libérale, une femme libérale, comme Simone Veil (l’ancienne ministre française de la Santé et ex-présidente du Parlement européen), la mère de la loi pour la dépénalisation de l’avortement dans l’Hexagone et figure de la lutte contre les discriminations faites aux femmes » et « comme Sophie Wilmès », qui fut la première femme à occuper le poste de Premier ministre et de ministre des Affaires étrangères « et qui a su gérer la pandémie (de coronavirus) avec beaucoup d’humanité », a ajouté Mme Lahbib.

L’ancienne journaliste a également cité des grandes figures du libéralisme, comme l’ancien président du PRL et ministre Jean Gol, l’ex-vice-Premier ministre puis commissaire européen Louis Michel, l’ancien Premier ministre libéral Walthère Frère-Orban (1812-1896), Jean Rey (président de la Commission européenne de 1967 à 1970) et Georges-Louis Bouchez.

Désignée comme cheffe de la diplomatie le 15 juillet dernier par le président du MR, Georges-Louis Bouchez, pour succéder à Mme Wilmès, Hadja Lahbib avait initialement affirmé n’être « ni de gauche, ni de droite, mais fondamentalement libre », assurant qu’elle restait « capitaine de son âme ».

Elle a toutefois pris en novembre dernier sa carte de membre du MR, à la satisfaction de la section schaerbeekoise du parti qu’elle a rejointe.

« Aujourd’hui, oui, je me sens pleinement à ma place, à vos côtés pour défendre les valeurs qui sont les nôtres, en Belgique, à l’étranger et au sein aussi de l’Union européenne, » a ajouté la ministre en rappelant que la Belgique prendra dans un an, au premier semestre 2024, la présidence tournante du Conseil de l’UE.

« Ce sera un rendez-vous très important, une occasion unique pour appuyer le rayonnement de la Belgique dans la communauté internationale », a encore dit Hadja Lahbib devant une assistance qui comprenait notamment le président du Conseil européen, Charles Michel.