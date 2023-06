Hadja Lahbib: la motion des libéraux qui révolte la majorité Vivaldi

La motion pure et simple déposée mercredi soir par l’Open Vld et cosignée par le MR suscite des grincements de dents dans la majorité.

Telle qu’elle est formulée, la motion des libéraux lie le Premier ministre, Alexander De Croo, et la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib. A l’issue des quatre heures de débat en commission des Relations extérieures, plusieurs motions ont été déposées en conclusion des interpellations.

Le Vlaams Belang a déposé deux motions, l’une demandant le retrait de la confiance du parlement au Premier ministre, l’autre le retrait de la confiance à la ministre des Affaires étrangères. La N-VA a déposé une motion demandant au parlement de retirer sa confiance en Mme Lahbib.

Dans ce genre de cas, traditionnellement, un député de la majorité dépose une motion dite « pure et simple », texte laconique par lequel le parlement après avoir entendu les explications du ou des ministres concernés revient à l’ordre du jour et poursuit ses travaux. Les autres partis de la majorité le cosignent. Au moment du vote, celui-ci a la priorité et son approbation entraîne la chute des motions de l’opposition. En d’autres termes: l’incident est clos. Le texte des libéraux déposé mercredi soir indique donc qu’après « avoir entendu la réponse du Premier ministre et de la ministre des Affaires étrangères, le parlement passe à l’ordre du jour ».

Or, pour les socialistes et les écologistes, si les explications du Premier ministre ont été satisfaisantes, celles de Mme Lahbib ne l’ont pas été. Les Verts ont d’ailleurs demandé que le travail d’analyse se poursuive. Pour le chef de groupe N-VA, Peter De Roover, le Premier ministre et la ministre des Affaires étrangères ont lié leurs destins. En principe, une motion déposée après une interpellation est soumise au vote de la séance plénière 48 heures après son dépôt. La Chambre ne devrait donc pas se prononcer ce jeudi mais la semaine prochaine sur cette motion qui concerne Hadja Lahbib.