Gouvernement bruxellois: le PS dénonce une « stratégie d’exclusion » à son égard aux « conséquences dramatiques »

Par voie de communiqué, le PS bruxellois a fait écho aux propos de Zakia Khattabi (Ecolo) et dénonce une stratégie d’exclusion à son égard pour la formation du gouvernement bruxellois.

Le PS bruxellois a dénoncé jeudi après-midi « une stratégie d’exclusion » à son égard, et les « conséquences dramatiques pour la formation d’un gouvernement bruxellois. Il a exhorté deux formateurs, David Leisterh (MR) et Elke Van den Brandt (Groen), à « sortir de l’impasse dans laquelle ils se sont enfermés » et à formuler des initiatives à même de réunir très rapidement une majorité parlementaire.

Dans un communiqué, le PS bruxellois a dit prendre acte « avec une profonde inquiétude » des déclarations de Zakia Khattabi, cheffe de groupe Ecolo au parlement bruxellois, qui a dénoncé (ndlr: via Bx1) « l’obsession » de certains acteurs autour de la table des négociations « de mettre les socialistes dans l’opposition », au détriment de la constitution d’un gouvernement.

Blocage bruxellois

« Cette attitude délibérée et calculée porte une lourde responsabilité dans le blocage actuel et dans la mise en péril de l’avenir de notre Région. L’absence d’un gouvernement de plein exercice a des conséquences graves tant au niveau institutionnel que socio-économique », a-t-il insisté. Aux yeux des socialistes bruxellois, « derrière cette volonté d’exclusion se cache une stratégie claire: faire avancer l’agenda de la coalition fédérale MR-NV-A en écartant le PS pourtant deuxième parti et suffisamment fort pour imprimer une alternative à la politique conservatrice et ultra-droitière de l’Arizona.

« En refusant systématiquement, depuis trois mois, toute forme de négociation avec le PS, le MR, Groen et leurs partenaires cherchent à imposer un projet ultralibéral, qui n’a d’autre ambition, comme on le voit aujourd’hui dans l’accord de l’Arizona, que de détruire les protections sociales et d’affaiblir les acquis des Bruxelloises et des Bruxellois ». Pour le PS, cette stratégie, « que le MR poursuit avec la complicité d’autres partis dont Les Engagés », a des conséquences « dramatiques » pour la Région.

« Le PS se tiendra fermement aux côtés des Bruxelloises et des Bruxellois et des forces progressistes pour continuer à défendre une Région solidaire, durable et inclusive… Il ne permettra pas que Bruxelles devienne une marionnette entre les mains des partis qui, en s’associant à la N-VA, trahissent ses intérêts et ceux de ses habitants, comme ils trahissent les valeurs de solidarité, de justice sociale et de respect des diversités qui font la richesse de notre capitale », a commenté le président du PS bruxellois, Ahmed Laaouej, cité dans un communiqué.