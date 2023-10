Georges-Louis Bouchez vs. Conner Rousseau: participez au grand débat politique du Vif

Le 14 décembre prochain, Le Vif et Knack organisent un débat électoral inédit, réunissant Georges-Louis Bouchez et Conner Rousseau. Il est encore temps de s’y inscrire.

La gauche flamande vs. la droite wallonne : sur le fond, beaucoup opposent les présidents de Vooruit et du MR. Mais sur la forme, tant les réunit ; des polémiques qu’ils aiment attiser aux irritations qu’ils peuvent provoquer.

Rarement Georges-Louis Bouchez et Conner Rousseau ont-ils été amenés à s’affronter, eux qui mèneront leur première campagne électorale en tant que chefs de file de leurs formations politiques respectives. Le débat politique proposé par Le Vif et Knack le jeudi 14 décembre prochain ne devrait en être que plus pimenté. Gestion de la crise migratoire, augmentation du pouvoir d’achat, impôts, inégalités… Quelques thèmes qui seront abordés sur la scène de Bozar, à Bruxelles.

Il est encore possible de s’inscrire à cet événement, via ce lien.

Le débat sera animé par Anne-Sophie Bailly, rédactrice en chef du Vif, et Bert Bultinck, rédacteur en chef de Knack. Les spectateurs auront ensuite l’occasion de rencontrer les journalistes des deux rédactions.