De Croo répond aux critiques du Codeco « énergie »: « Nos poches ne sont pas infinies »

Le Premier ministre a répondu à plusieurs critiques suite au Codeco « énergie » ce vendredi matin. Il a notamment annoncé des mesures d’aide « ciblées » pour les entreprises.

Alexander De Croo était l’invité de nos confrères de Bel RTL ce vendredi matin. Il répond aux critiques suite au Codeco « énergie ». « On est confrontés à une crise au niveau de tous les pays européens, a-t-il expliqué. Les gouvernements feront tout pour aider au maximum. On a certaines mesures qui sont actuellement en vigueur comme le tarif social, la baisse de la TVA, la baisse des accises sur le carburant. Mais la solution est ne viendra qu’au niveau international et européen et je pense que le message doit être très clair. » « Il faut un accord au niveau européen. S’il n’y a pas d’accord à 27, on le fera avec les pays qui seront convaincus. » a-t-il ajouté. Concrètement, pour aider les ménages qui ne savent pas payer leurs factures, le Premier ministre évoque la piste du report de crédit hypothécaire. « On est dans une concertation avec les banques pour qu’elles aident ceux qui ne savent plus payer, en mettant par exemple les crédits hypothécaires en pause pendant la période d’hiver. »

La question de l’extension du tarif social est également sur la table : « C’est quelque chose sur lequel on travaillait déjà, et c’est lié à une imposition sur les surprofits. On voit que dans le secteur de l’énergie, certaines entreprises font des bénéfices énormes. Elles peuvent nous aider. »

Ce jeudi, le vice-Premier Frank Vandenbroucke (Vooruit) évoquait une décision fédérale de pérenniser la réduction de la TVA sur le gaz et l’électricité à 6%. « Cette mesure est en vigueur au moins jusqu’à la fin de l’hiver » a répondu Alexander De Croo. « Mais une pérénnisation sera couplée avec une réforme sur les accises. »

Aides aux entreprises

Les critiques ont également été grandes du côté du monde de l’entreprises. Le Premier ministre s’est montré clair, les aides ne seront pas aussi importantes que lors de la crise sanitaire : « Pendant le Covid, on en a fait beaucoup pour aider le secteur économique. La question est : quelle est notre capacité de proposer à nouveau un aussi gros paquet de mesures. Nos poches ne sont pas infinies. Donc on prendra des mesures ciblées. Il faudra être précis au niveau de l’aide, il y a des entreprises pour lesquelles le coût de l’énergie n’est pas si important comme celles qui ont des contrats bien négociés à long terme. Certaines sont exposées d’une manière directe, comme des boulangeries par exemple. On voit les fédérations lundi pour établir avec eux quelles sont les mesures nécessaires. » Cette réunion avec notamment des représentants de la FEB, de syndicats et de fédérations de secteurs particulièrement touchés par la crise énergétique, selon son cabinet, se penchera sur les aides qui peuvent être apportées aux indépendants et entreprises confrontés à des factures d’énergie qui explosent.

Au niveau du budget, « on est dans une situation de crise, on fera un budget pour 2023 et 2024 ensemble. On doit prendre des mesures pour aider les gens mais d’un autre côté tenir nos finances à l’œil. »

Mesures d’économie d’énergie

Le Codeco « énergie » a également présenté des mesures d’économie d’énergie, notamment dans les bâtiments publics. « La décision est prise dans nos bâtiments à nous, et je pense que c’est quelque chose qui est en train d’être suivi. Du côté des citoyens, beaucoup le font déjà parce que l’énergie qu’on utilise pas est la moins chère. Et il faut savoir que la baisse de consommation va faire baisser les prix. Je ne pense pas que les mesures coercitives soient nécessaires, tout le monde se rend compte de ce qu’il faut faire. D’ailleurs, la consommation en Belgique maintenant, est en train de baisser. »