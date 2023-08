Entre une bière et une boule de glace, qu’ont bien pu se dire Elio Di Rupo et Jan Jambon à Namur?

Le ministre-président wallon Elio Di Rupo a reçu son homologue flamand, Jan Jambon, à Namur. Au menu des discussions entre les deux hommes: le renforcement de la coopération inter-régionale, notamment en matière de mobilité des travailleurs.

Le sujet est d’actualité: la semaine passée, les patrons flamands ont expliqué qu’ils préféraient recruter de la main d’œuvre en Inde et au Mexique plutôt qu’en Wallonie où, selon eux, le processus est « trop compliqué ». Quant aux responsables du sud du pays, ils veulent discuter d’une régularisation des sans-papiers leur permettant de travailler dans les secteurs en pénurie. Un point de départ dans les discussions entre Elio Di Rupo et Jan Jambon.

« La ministre de l’Emploi et moi-même avons été très sollicités par des patrons de PME pour que les sans-papiers présents dans notre région puissent bénéficier d’un permis temporaire les autorisant à travailler. Nous souhaitons simplement inscrire ce point à l’ordre du jour de la Conférence interministérielle. Ni plus, ni moins », a précisé Elio Di Rupo.

En matière de mobilité intra-belge des travailleurs, « des progrès ont été accomplis au cours des dernières années, mais il reste une marge de progression », ont poursuivi les deux ministres-présidents. À l’heure actuelle, quelque 45.000 Wallons travaillent en Flandre et 22.000 Flamands en Wallonie.

Jan Jambon et Elio Di Rupo

Di Rupo annonce un nouvel accord de coopération

Pour renforcer ce mouvement, les ministres de l’Emploi wallon et flamand proposeront prochainement la signature d’un nouvel accord de coopération entre le Forem et le VDAB. Ce dernier comprendra notamment des objectifs chiffrés à atteindre et appellera à davantage de réactivité. « Nous avons la volonté politique d’aller plus loin. Le Forem, lui, devra avoir la volonté opérationnelle d’avancer », a pointé Elio Di Rupo.

« Cet accord visera à mieux identifier les besoins des entreprises flamandes et wallonnes, à assurer une meilleure transmission des offres d’emploi et à augmenter le taux d’emploi des deux régions », a-t-il ajouté, en soulignant « l’attention particulière » qui sera portée à l’apprentissage du néerlandais, en Wallonie.

Les deux responsables ont également discuté de la présidence belge de l’Union européenne au premier semestre 2024. Durant cette période, Jan Jambon présidera le Conseil des ministres européens de la culture et Elio Di Rupo celui des ministres européens responsables de la politique de cohésion.

« Compte tenu de l’importance croissante de la politique européenne, il est crucial pour la Flandre et la Wallonie que les régions aient suffisamment leur mot à dire sur les questions qui touchent à leurs compétences », a encore indiqué le ministre-président wallon.

Ce dernier a enfin appelé à ce que « l’on arrête la logique de confrontation entre les deux Régions » pour lui préférer « une logique de respect et de concertation ». « Nous avons une vision différente sur beaucoup de sujets mais l’on peut aussi s’entendre sur des choses importantes », lui a répondu Jan Jambon.

Au terme de leur rencontre, les ministres-présidents ont déambulé dans les rues de Namur, dégustant au passage une glace et une bière, symbole photogénique de la concorde entre les deux hommes.