La ministre bruxelloise de la mobilité doit subir une opération et délègue ses responsabilités à ses collègues Barbara Trachte (Ecolo) et Sven Gatz (Open VLD).

La ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt a fait savoir jeudi qu’elle serait absente jusque fin février prochain pour raison médicale.

Très récemment, a précisé son cabinet à l’agence Belga, les médecins ont découvert qu’une tumeur bénigne s’était logée entre ses méninges et son oreille interne. Celle-ci doit être retirée. Une opération est prévue pendant les prochaines vacances scolaires. Mme Van den Brandt sera en convalescence pendant les mois de janvier et de février 2023. Elle retrouvera pleinement sa fonction ministérielle au début du mois de mars.

Répartition des compétences

C’est la secrétaire d’État Barbara Trachte (Ecolo) qui la représentera en réunion du Conseil des ministres bruxellois et en commission mobilité du Parlement Bruxellois. Idem pour le ministre Sven Gatz (Open Vld) qui se chargera du suivi de ses fonctions comme membre du Collège de la Commission Communautaire Commune (COCOM) et comme présidente du Collège de la Commission Communautaire Flamande (VGC). Le cabinet de la ministre continuera quant à lui le travail entamé depuis 3 ans, avec Bruxelles Mobilité, Parking Brussels, la STIB, les administrations de la VGC et de la COCOM, a-t-il précisé.