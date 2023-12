Elections 2024: les Engagés et le CD&V sur une liste fédérale commune à Bruxelles

Les Engagés et le CD&V feront cause commune à Bruxelles aux élections fédérales de 2024. Les présidents Prévot et Mahdi veulent se présenter unis en vue de la formation du prochain gouvernement, confient-ils dans les colonnes de La Libre samedi.

Les deux hommes veulent également montrer que leurs formations restent proches en dépit de la déconfessionnalisation des Engagés, nés de la refondation du CDH.

« Le CD&V sera à nos côtés sur la liste fédérale des Engagés à Bruxelles aux élections de juin 2024 », explique Maxime Prévot. « Nous voulons réhabiliter la force de la nuance dans ce monde complexe, alors que l’extrême droite domine en Flandre et l’extrême gauche, en Wallonie. »

« Nos deux partis ont souvent une position similaire dans de nombreux domaines. Mais Les Engagés sont dans l’opposition alors que le CD&V est dans la majorité », fait remarquer Sammy Mahdi. « Cette configuration ne renforce ni l’un ni l’autre. Nous sommes les seuls à pouvoir faire barrage à la montée des extrêmes qui bloquent le pays. »