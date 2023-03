Des échafaudages devant le Palais Royal: voici les travaux prévus

D’importants travaux de rénovation ont commencé au Palais Royal de Bruxelles. Leur but: réduire la consommation énergétique du palais.

Une partie de la façade du Palais Royal de Bruxelles est en échafaudage. D’importants travaux de rénovation, qui dureront un an et demi et coûteront 6 millions d’euros, ont commencé. Les travaux visent à rendre le palais plus économe en énergie. La chaudière mazout va également disparaître. À l’avenir, le bâtiment sera chauffé au gaz naturel.

700 fenêtres recevront (enfin) du double vitrage. « Les travaux de rénovation devraient permettre de réduire de 20 % la consommation énergétique du palais« , explique le secrétaire d’État chargé de l’administration des bâtiments, Mathieu Michel. « C’est une rénovation importante car ce bâtiment est un symbole pour la Belgique. Il doit avoir une façade dont nous pouvons être fiers, mais il doit aussi être un bâtiment économe en énergie. C’est donc à la fois un projet énergétique et un projet esthétique. »

Le même aspect

Les travaux comprennent le nettoyage et la restauration de la façade, des balustrades et escaliers en pierre, ainsi que des murs, clôtures et portails du jardin. Les menuiseries extérieures seront également restaurées ou remplacées si nécessaire. Il n’y aura pas de véritables changements qui altèrent la vue du bâtiment. À la fin des travaux, le palais aura le même aspect, mais il sera nettoyé en profondeur.

Pendant toute la durée des travaux, le palais sera monté sur des échafaudages. On s’attaquera d’abord au côté gauche (quand on se tient devant le bâtiment), puis au côté droit. Une autre grande toile de chantier sera suspendue au-dessus de l’échafaudage, protégeant ainsi la zone du site pendant les travaux. En plus de ces travaux de rénovation, le palais va également passer d’un chauffage au fioul à un chauffage au gaz au cours des prochaines années. La Régie des Bâtiments parle d’un « système de chauffage plus performant ». « L’objectif du projet est de réduire les émissions de CO2 et de diminuer de 20 % la consommation d’énergie du Palais royal », peut-on lire dans un communiqué de presse du cabinet de Mathieu Michel.