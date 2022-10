De Croo s’exprime à la Chambre: « Armer familles et entreprises face à cette guerre énergétique »

Alexander De Croo s’est exprimé devant la Chambre lors de sa déclaration de politique générale. Le Premier ministre met l’accent sur les turbulences auxquelles notre pays et l’Europe sont confrontés.

Le Premier ministre a entamé son discours de politique générale par la guerre en Ukraine: « C’est la guerre en Europe. Je n’aurais jamais pensé devoir prononcer ces mots à cette tribune. » Evoquant les attaques perpétrées ce lundi par la Russie sur plusieurs villes ukrainiennes, il réitère le soutien de la Belgique envers l’Ukraine. « La Belgique n’abandonnera pas l’Ukraine. Nous continuerons à vous soutenir. Nous ne vous laisserons pas tomber. L’Ukraine gagnera cette guerre. »

Protéger

Le Premier ministre a également longuement évoqué les crises: celles de la guerre et de l’énergie, après celle du Covid. Il promet de n’abandonner personne. C’est dans cet optique qu’il a présenté l’accord budgétaire, conclu ce mardi matin: « Protéger aujourd’hui, c’est avant tout armer nos familles et nos entreprises face à cette guerre énergétique. »

Le gouvernement fédéral est parvenu à un accord sur le budget peu avant midi, après plus de 24h de négociations. « Début février, le gouvernement a approuvé un premier paquet de mesures d’aide. Des aides que nous avons ajustées et étendues au long des derniers mois.Il y a quelques semaines, le gouvernement a acté un paquet d’aides énergie que nous prolongeons jusqu’à début mars. Nous continuerons également à aider nos citoyens les plus fragiles grâce au tarif social élargi. Enfin, la baisse de TVA devient permanente. Pour les indépendants, nous prolongeons les mesures de soutien énergie jusqu’à la fin de l’hiver. Ce bazooka énergie, nous le finançons en captant les surprofits. »

« Pas de solution miracle »

Le Premier ministre reconnait néanmoins que le gouvernement « ne peut pas répondre à toutes les préoccupations ». « Nous devons dire la vérité. Les années de guerre sont des années difficiles », a-t-il répété. « En ces temps de turbulences, il n’y a pas de solutions miracles (…) Nous devons nous en sortir ensemble. Pour le meilleur et pour le pire. »

Mais également la crise climatique: « La guerre en Europe n’en atténue pas pour autant l’urgence », citant l’extrême sécheresse et la canicule de cet été. « Nous sommes la première génération à ressentir les effets de la crise climatique, mais aussi la dernière génération capable de la contenir. »

Valoriser le travail

Le gouvernement travaille également sur une réforme fiscale, a rappelé le Premier ministre. « Notre leitmotiv, c’est de mieux valoriser le travail. Pour cette raison, nous allons également réformer le tarif social, pour qu’il soit plus juste et plus équitable, et davantage lié aux revenus. » De Croo souhaite que l’aide bénéficie aux citoyens qui en ont le plus besoin.