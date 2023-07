De Croo s’adresse aux Belges dans une lettre: « J’ai moi-même commis des erreurs »

Via une lettre ouverte publiée ce samedi dans plusieurs médias, le Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld) regrette « les clashs de l’arène politique ».

Le Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld) s’adresse aux Belges dans une tribune publiée dans plusieurs journaux belges (francophones, néerlandophones et germanophone) samedi, au fil de laquelle il déplore que trop souvent « le clash l’emporte sur le dialogue » dans l’arène politique. Dans cette page publicitaire, le libéral promet de travailler sans relâche pour une politique meilleure.

« Chères Belges, chers Belges, ces derniers jours, vous avez probablement ouvert de grands yeux en observant l’arène politique. Chaque jour, la presse relate les nouvelles chamailleries entre responsables politiques qui préfèrent la confrontation à la coopération.

(…) La classe politique est parfois tellement préoccupée par elle-même qu’elle en oublie les gens et les causes qu’elle doit servir. Je ne jette la pierre à personne. Cela nous arrive à tous de temps en temps. J’ai moi-même commis des erreurs et je le regrette, mais je ne suis pas pour autant résigné », rédige le Premier ministre libéral dans ce publireportage.

« Au lieu de nous renvoyer constamment la faute de part et d’autre de la frontière linguistique, nous devons bâtir des ponts. Au lieu de passer notre temps à énumérer tout ce qui ne va pas, nous ferions mieux de nous acharner à améliorer les choses », enjoint le dirigeant dans sa missive, accompagnée d’une grande photo mais sans logo de son parti l’Open Vld. Le Premier ministre insiste sur le fait que les concitoyens sont en droit d’attendre de la coopération au sein du monde politique. Alexander De Croo s’abstient de faire des promesses aux Belges alors que « trop ont été lancées en l’air » mais promet de « travailler sans relâche pour une politique meilleure« .

Déclaration de campagne, à moins d’un an des prochaines élections, ou véritable mea culpa ? Chacun se fera sa propre idée…