Crise de l’accueil : le Conseil d’Etat suspend le refus d’accueillir des hommes seuls demandeurs d’asile

Le Conseil d’État a suspendu mercredi l’exécution de la décision de la secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, Nicole de Moor, de plus offrir l’accueil aux hommes seuls demandeurs d’asile, a annoncé la Haute juridiction administrative.

Le Conseil d’État juge, à ce stade de la procédure, que cette décision ne respecte pas le droit à l’accueil conféré à tous les demandeurs d’asile par la loi du 12 janvier 2007.

La secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Nicole de Moor, avait annoncé à la fin août que ces hommes seuls ne seraient plus accueillis temporairement dans le réseau Fedasil. Elle entendait de la sorte anticiper « ‘l’afflux croissant de familles et d’enfants pour éviter absolument que des enfants ne se retrouvent à la rue en hiver ».