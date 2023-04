Conner Rousseau souhaite devenir bourgmestre de Saint-Nicolas

Conner Rousseau (30 ans) exprime ses ambitions pour la première fois: le président de Vooruit souhaite devenir le bourgmestre de la commune de Saint-Nicolas (Flandre orientale) l’année prochaine. « Les habitants voient en moi le dernier espoir de remettre notre ville sur la carte », a-t-il déclaré dans une interview accordée à Het Laatste Nieuws.

Lors des prochaines élections, il sera tête de liste au Parlement flamand et sur la liste locale de son parti. « Je veux changer non seulement la Belgique, mais aussi Saint-Nicolas. Si les électeurs de ma ville me donnent le plus de voix, j’assumerai avec plaisir mon rôle de bourgmestre. »

Le président des socialistes flamands a associé à son engagement un certain nombre de projets concrets, tels que la construction d’un nouveau quartier étudiant derrière la gare. Il souhaite également ramener le départ du Tour des Flandres sur la Grand-Place de Saint-Nicolas et mettre en place des structures d’accueil pour les enfants.

Vooruit doit cependant encore progresser en nombre de voix pour que le bourgmestre de la commune puisse en être issu. La N-VA de l’actuel bourgmestre Lieven Dehandschutter détient en effet 14 des 41 sièges, contre seulement cinq pour le parti de Conner Rousseau.

Et si ce dernier se voit proposer un poste de ministre ou même de Premier ministre l’année prochaine ? « Dans ce cas, je prendrai une décision à ce moment-là, pas maintenant », répond-il. « Mais il serait particulièrement surprenant d’avoir un gouvernement fédéral déjà en place au moment des élections locales, qui ont lieu quatre mois plus tard », fait-il remarquer.