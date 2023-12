Signes convictionnels: Ecolo accusé de « mensonge »

Selon La Libre Belgique, le rapport utilisé par Ecolo pour demander l’autorisation de signes convictionnels au sein de l’administration communale d’Anderlecht ne recommande nulle part une telle autorisation.

Après une série de débats houleux, une version amendée de la la motion déposée par Ecolo-Groen visant à autoriser le port de signes convictionnels au sein de l’administration communale d’Anderlecht a été approuvée. Contrairement à ce qu’affirme Ecolo/Groen, le rapport de l’administration communale ne contient cependant aucune demande d’autorisation de signes convictionnels, écrit La Libre Belgique.

L’information n’a pas manqué de faire réagir les libéraux francophones. Sur X, le président du MR Georges-Louis Bouchez qualifie les « auteurs de ce coup de force » d’ « électoralistes, inconscients, dangereux pour la démocratie et désormais menteurs ».

Quant à Gaëtan Van Goidsenhoven, chef de file du MR et ancien bourgmestre d’Anderlecht, il se dit abasourdi « d’apprendre qu’un mensonge manifeste a été proféré dans le cadre de la motion relative à l’autorisation des signes convictionnels. Outre que le rapport a été savamment dissimulé, celui-ci ne préconise pas l’autorisation des signes convictionnels. Celui-ci a été utilisé pour tromper les conseillers communaux ».

« S’il s’avère que l’échevine Nadia Kammachi a menti à ses collègues et au Conseil communal en vue d’imposer ses vues et celles de son parti, la confiance minimale est rompue et elle doit démissionner« , déclare-t-il encore à nos confrères de La Libre.