En Wallonie, les différences de revenus sont moins grandes entre les communes qu’entre les quartiers qui les composent. C’est ce que montre une analyse du Vif, pour l’année 2020.

Si on ne prend en compte que les seuls revenus nets imposables, le quartier le plus aisé de Charleroi est plus riche que le plus pauvre de Lasne. A Seraing, le revenu médian du petit quartier huppé de la Cense Rouge est 2,5 fois plus élevé que celui de la gare d’Ougrée. Ces deux observations démontrent l’intérêt d’analyser les inégalités de revenus au sein d’une même commune, ce que Le Vif propose dans la carte ci-dessous, en se basant sur les chiffres disponibles pour l’année 2020 sur le site de l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (Iweps). Sans surprise, ces inégalités sont beaucoup plus importantes dans les moyennes et grandes villes que dans les petites communes rurales, où chaque quartier est en fait un village de quelques centaines d’âmes. Parmi ces dernières, les revenus seront en outre plus ou moins homogènes, selon la concentration ou non de logements publics à des endroits précis et le profil des travailleurs qui y vivent.

Une autre manière d’appréhender les disparités consiste à comparer ce que l’on appelle le coefficient interquartile des revenus nets imposables par déclaration, suggère François Ghesquière, chargé de recherches à l'Iweps: plus ce coefficient est grand, plus le degré d’inégalité de revenu est élevé dans la commune concernée. Une analyse spatiale de cet indicateur confirme que ces inégalités sont comparativement bien plus élevées dans les communes aisées que dans les entités du milieu ou du bas de tableau en matière de revenus. Ainsi, en 2020, Lasnes, Chaumont-Gistoux et Chastre, toutes trois dans le Brabant wallon, affichent le coefficient le plus élevé. En bas de tableau, on retrouve Farciennes, Colfontaine, puis, ex aequo, Quaregnon, Châtelet et Charleroi.