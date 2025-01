Suivez en direct les dernières informations sur les élections communales 2024 en Belgique.

La Belgique se rend aux urnes ce dimanche 13 octobre pour les élections communales 2024. pour un double scrutin: communal et provincial. Les listes des candidates et candidats pour lesquels vous pourrez voter lors de ces élections sont désormais officielles. Découvrez-les ici.

Vous n’avez pas encore fait votre choix? Réalisez notre test électoral, en 30 questions simples, pour y voir plus clair quant à vos orientations politiques.

Le Vif a réalisé un test électoral permettant aux électeurs d’y voir plus clair dans leurs préférences politiques. Les résultats ne constituent en aucun cas une consigne de vote, plutôt un éclairage pour voter mieux informé aux élections communales du 13 octobre 2024.

Vague azur ou retour en force de la gauche? Voici les enjeux des élections communales

Quatre mois après les élections de juin, c’est reparti pour un tour. Aux élections communales, le MR et Les Engagés chercheront à achever la concurrence. Et les autres, à se refaire une santé. Voici les grands enjeux du scrutin à découvrir ici.

Elections communales 2024: pourquoi le vote est obligatoire (sauf en Flandre)

Le 13 octobre 2024, les Belges se rendront aux urnes pour les élections communales et provinciales. Plus qu’un droit, le vote est même un devoir en Belgique. Pourquoi est-il obligatoire? Réponse ici.

Les partis comptent (beaucoup) sur les candidats non élus

Souvent candidats, jamais élus, les petits faiseurs de voix restent précieux pour constituer des listes complètes et capter de nouveaux publics cibles aux élections communales. On vous explique tout ici.

La Belgique retourne aux urnes après le triple scrutin de juin. Les élections provinciales et communales du 13 octobre 2024 permettront de renouveler les élus provinciaux et locaux dans les 581 villes et communes belges. Si un électeur ne peut se rendre au bureau de vote ce jour-là, il existe la procuration. Petit mode d’emploi ici.