Toujours moins de crèches: 770 places perdues en trois ans pour la FWB

Depuis 2020, malgré une augmentation des subventions, le nombre de places dans les crèches se réduit comme peau de chagrin en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB).

En Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), la situation des crèches alerte. Le nombre de places subventionnées a augmenté depuis début 2020, le nombre de places non-subventionnées s’est lui davantage réduit sur la période concernée. Cette diminution de l’offre de places en crèches et chez des accueillantes d’enfants s’explique en partie à cause de « la dégradation de la situation économique », a expliqué Mme Linard, interrogée en commission du Parlement par les députés d’opposition Jori Dupont (PTB) et Anne-Catherine Goffinet (Les Engagés). « Cette perte de places se marque davantage dans l’accueil individuel, qu’il soit subventionné ou non », a ajouté la ministre sur base de chiffres couvrant la période du 31 décembre 2019 au 31 mars 2023.

Fortement impacté par la crise sanitaire puis par la hausse des prix de l’énergie, le secteur de l’accueil de la petite enfance traverse depuis des mois une passe difficile, aggravée par une pénurie de personnel. Ces derniers mois, plusieurs crèches ont fermé leurs portes en FWB, plaçant les jeunes parents dans des situations souvent compliquées.

Devant les députés, la ministre Linard a rappelé qu’un plan de création de places pour la période 2022-2026 prévoyait la création de 3.143 places en Wallonie, « soit la moitié du trajet à parcourir pour atteindre le taux d’une place subventionnée pour trois enfants de moins de deux ans et demi ». A Bruxelles, 2.100 nouvelles places sont également programmées.

Dans sa réplique, le député Jori Dupont a dénoncé une « situation catastrophique sur le terrain » pour les travailleurs et les parents. Anne-Catherine Goffinet a, elle, jugé « interpellante » la perte nette de 770 places d’accueil au cours de ces trois dernières années.