Quelles sont vos compétences numériques? Une nouvelle plateforme pour les tester

La Fédération Wallonie-Bruxelles lance une large campagne de communication d’une plateforme baptisée « Pix ». L’objectif est de faire connaître Pix et de promouvoir son utilisation par les Belges francophones, pour évaluer, développer et certifier leurs compétences numériques.

Selon une étude réalisée par la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), une personne sur deux (16 à 74 ans) possède de faibles compétences numériques, tandis qu’une personne sur trois souhaite bénéficier de formations pour améliorer sa maitrise (49% des étudiants et 44% des employés et des chômeurs). La FWB et la société Pix ont lancé une campagne de communication pour faire connaître au public une plateforme en ligne gratuite pour évaluer, développer et certifier ses compétences numériques.

Lire aussi | Les entreprises wallonnes progressent sur la voie de la maturité numérique

Les utilisateurs peuvent créer un compte sur pix.org/fr-be, suivre la démarche en répondant aux questions proposées. Ces dernières permettent d’évaluer les compétences numériques de chacun. Après l’évaluation, la plateforme propose 16 modules (exercices corrigés et outils d’explication) qui correspondent à différentes compétences numériques (développer des documents textuels et des documents multimédias, programmer, protéger ses données, etc).

Vous avez 16 compétences à tester. On se concentre et c’est partix !

Suite au partenariat signé en décembre 2021 entre la FWB et Pix France, la plateforme a été lancée en Belgique en 2022. Cependant, elle n’est utilisée que par 8000 Belges. Frédéric Daerden (PS), ministre de la Fonction publique, en charge de l’informatique administrative de la FWB, explique que « cette plateforme permet une meilleure appropriation de l’outil numérique. » Il souhaite qu’un plus grand nombre de Belges francophones profitent de la plateforme. En France, elle est utilisée par 6,7 millions personnes. La campagne pour promouvoir Pix débutera le 6 février. Les partenaires projettent d’introduire Pix au 2ème semestre de 2023 dans les écoles et dans l’enseignement supérieur.

Lire aussi | Il est important d’enseigner de nouvelles compétences aux travailleurs

Le ministre Daerden a l’ambition de faire de Pix la plateforme de référence pour le développement des compétences numériques 2024 et 2025. Il veut « offrir à chaque Belge francophone la possibilité de cultiver ses compétences en informatique. » Il explique que Pix peut se déployer sur trois axes : la fonction publique, l’enseignement et les citoyens.

Nahida Jabak