La FWB adopte un plan de lutte contre le racisme pour la période 2023-2026

A l’instar de son homologue bruxellois en décembre dernier, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté jeudi un plan de lutte contre le racisme pour la période 2023-2026.

Selon le ministre de l’Egalité des Chances de la Fédération, Frédéric Daerden (PS), cette initiative s’inscrit dans le cadre de la déclaration de politique communautaire 2019-2024 dans laquelle le gouvernement Jeholet s’est engagé à lutter activement et de manière concertée contre toutes les formes de discrimination.

Le Plan de lutte contre le racisme de la FWB se décline en 2 parties: une transversale et une composée de différents domaines de compétence de la Communauté française. Dans le plan transversal, on citera entre autres la création du Conseil chargé d’émettre des avis et recommandations sur toute question relative à la lutte contre le racisme en Fédération. Ce Conseil sera constitué d’experts académiques, de représentants des organisations syndicales et d’organisations d’employeurs ainsi que de représentants d’associations de lutte contre le racisme.

En ce qui concerne les domaines de compétences de la FWB, le communiqué diffusé par le cabinet du ministre Daerden évoque notamment une participation à la protection et au soutien des victimes, ainsi qu’à la sensibilisation des auteurs et à la lutte contre la cyberhaine; une législation performante; une intensification de la politique de diversité dans l’enseignement; la promotion et la garantie de la diversité au sein du secteur des médias, de la jeunesse, de la culture, de l’enfance et du sport.

Il est aussi question de viser et reconnaître la diversité sur le lieu de travail et dans le marché de l’emploi du secteur public; de participer à l’optimisation du monitoring et de l’étude du racisme ainsi qu’à la formation et à la sensibilisation contre le racisme.

Selon le ministre Daerden, le Plan a été conçu afin de s’insérer dans le Plan interfédéral de lutte contre le racisme (NAPAR) qui est toujours en discussion avec les différentes entités du pays. Ce Plan est le résultat du groupe de travail technique, dont UNIA faisait partie.