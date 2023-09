Jeholet favorable à un retour des ministres « à double casquette »

Le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet (MR), s’exprimait à l’occasion de la fête de la Communauté française.

A quelques mois des prochaines élections et de la constitution de futures majorités, le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet (MR), a à nouveau appelé mercredi à une réforme institutionnelle entre entités francophones afin d’améliorer l’efficacité des politiques publiques, et contrer à cette occasion la montée des populismes.

« Notre espace intra-francophone doit être réformé et simplifié car son manque d’efficience peut nuire à la qualité des politiques que nous pouvons mettre en œuvre, et donc nuire à l’adhésion démocratique », a plaidé M. Jeholet dans un discours prononcé à l’occasion de la fête de la Communauté française.

Sous les lambris de l’hôtel de ville de Bruxelles et devant l’ensemble des autorités du pays -où le président du Vlaams Belang Tom Van Grieken n’avait pas été invité, à l’inverse de Namur il y a deux semaines-, le ministre-président de la FWB a précisé nullement vouloir une nouvelle grande réforme de l’État « dont la population ne veut pas », mais plutôt réorganiser les francophones « au départ de ce qui existe ».

La réforme des institutions voulue par Jeholet

« Les usagers n’ont que faire de nos tracas institutionnels, ils veulent des résultats, des décisions, de la rapidité et de la flexibilité dans l’adaptation des offres aux besoins, ils veulent un Etat contemporain de l’émergence de l’intelligence artificielle, là où souvent nos processus décisionnels offrent un rendement plus comparable à celui d’un Comodor 64″, a ironisé le Hervien.

Dans cette logique, M. Jeholet a salué mercredi que les présidents des partis francophones aient entamé un dialogue sur une réforme des institutions francophones. « La trop grande complexité de nos institutions et du monde dans lequel nous vivons pourrait causer à notre société de grands préjudices si elle est utilisée sournoisement par les ennemis de la démocratie pour porter atteinte à nos valeurs constitutionnelles et à nos institutions », a ajouté le libéral.

Dans une interview aux journaux du groupe SudPresse mercredi matin, M. Jeholet détaille ses idées de réforme entre institutions francophones, plaidant notamment pour un transfert des compétences de la FWB en matière de Santé ou de Petite enfance vers les Régions. A l’inverse, le ministre-président estime que les compétences en matière des Sports, aujourd’hui partagées entre la Région (pour les infrastructures) et la FWB (pour le soutien aux fédérations sportives) devraient intégralement revenir à cette dernière. M. Jeholet y estime aussi que Régions et FWB compte aujourd’hui trop de ministres. Il est ainsi favorable à une restauration des ministres « à double casquette », c’est-à-dire exerçant des compétences à la fois régionales et communautaires, un système pourtant abandonné il y a quelques années. Selon le libéral, les assemblées parlementaires francophones pourraient aussi fonctionner tout aussi efficacement à l’avenir avec 20 pour cent de députés en moins.