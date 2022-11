Budget fédéral: les remarques européennes passent mal au PS

Les socialistes n’ont guère apprécié l’avis formulé mardi par la Commission européenne à propos du budget 2023 de la Belgique. Le chef de groupe à la Chambre, Ahmed Laaouej, a rappelé le contexte de crise inédit que traversait l’Europe et mis en garde les représentants entendus mercredi en commission des Finances contre la tentation de l’austérité. À l’inverse, Christian Leysen (Open Vld) a salué un avis « transparent qui ose appuyer là où ça fait mal ».

La Commission européenne a estimé mardi, dans sa revue des projets de budgets nationaux que la Belgique ne respectait que « partiellement » les recommandations européennes approuvées à l’été dernier. Il est recommandé aux États « fortement endettés », dont fait partie la Belgique, de veiller à mener une politique budgétaire « prudente« , en particulier en limitant la croissance des dépenses primaires courantes.

En tenant compte des aides prévues pour ménages et entreprises, les dépenses primaires courantes suivent une tendance « expansionniste », davantage que la croissance attendue, pointe la Commission. Une des raisons majeures est l’indexation automatique des salaires et de toute une série d’aides. Comme pour de nombreux autres pays européens, la Commission met aussi en garde contre des mesures d’aides énergétiques insuffisamment ciblées et temporaires.

« Je ne vais pas m’attarder sur les présupposés idéologiques qui sous-tendent les avis de la Commission européenne, mais il ne serait pas inutile, dans l’exercice de lucidité qui nous incombe, de rappeler qu’en deux ans nous avons subi deux crises d’une ampleur inattendue, et cela a un impact colossal sur nos finances publiques et notre économie. Il ne faudrait pas que l’on souffre collectivement d’une forme d’amnésie en voulant revenir à une orthodoxie budgétaire et ses conséquences qui seraient contre-productives », a expliqué M. Laaouej.

Si les écologistes partagent certaines remarques sur le caractère ciblé des aides, ils ont eux aussi rappelé le contexte inédit dans lequel elles ont été prises. « Des mesures trop peu ciblées? C’est une analyse que nous portons aussi. Les CEO du Bel 20 n’ont pas besoin d’être soutenus, mais nous avons souhaité soutenir la population au-delà des personnes en situation de fragilité et aller vers la classe moyenne inférieure », a expliqué le chef de groupe Gilles Vanden Burre, en se montrant toutefois clair à propos de l’indexation: « il n’est pas question de revenir là-dessus ».

« L’idée n’est pas de recommander une politique d’austérité brutale qui contracterait l’économie », a fait remarquer Gilles Thirion, économiste de la DG ECFIN de la Commission européenne. « Mais d’éviter une situation où la confiance aurait disparu et les marchés internationaux hésiteraient à financer les besoins publics belges. Une augmentation même limitée des taux d’intérêt aurait un impact ».

« Je suis très content qu’il y ait une Commission européenne qui ose une analyse transparente et appuie là où ça fait mal« , a dit Christian Leysen (Open Vld), insistant sur la nécessité de mener des réformes structurelles.