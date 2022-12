Budget fédéral: les débats toujours en cours à la Chambre

La séance plénière de la Chambre consacrée au budget 2023 était toujours en cours à 05h00. Après la discussion générale entamée la veille à midi, les députés ont entamé peu avant minuit les discussions thématiques ministre par ministre à propos de leur politique respective.

Après les ministres Vincent Van Quickenborne – par vidéoconférence – Pierre-Yves Dermagne, David Clarinval, Annelies Verlinden et Georges Gilkinet, c’était au tour du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke d’être interrogé par les membres de l’opposition. Tous les ministres seront soumis à ces questions, à l’exception de la nouvelle ministre de la Coopération au développement, Caroline Gennez.

Le ministre des Finances Vincent Van Peteghem et le Premier ministre Alexander De Croo clôtureront cette série de débats thématiques.

En principe, une nouvelle séance plénière doit s’ouvrir mercredi à 10h00 pour entamer l’examen des projets et propositions de loi à voter avant les vacances. Dans les faits, celle-ci commencera après les débats thématiques sur le budget.

La séance hebdomadaire des questions d’actualité est prévue jeudi à 14h15. Les votes sur le budget et les textes de loi suivront.

Par ailleurs, une incertitude demeure quant à l’approbation par le partenaire de coalition MR du volet « droits d’auteur » de la loi-programme. Un cabinet restreint (kern) à ce sujet est convoqué mercredi midi.

Mardi après-midi, le chef de groupe des libéraux francophones, Benoît Piedboeuf, a confirmé le soutien de son parti au budget 2023. Mais son assentiment à la réforme du régime fiscal des droits d’auteur, incluse dans la loi-programme qui traduit les mesures du budget, reste toutefois en discussion. « On demande une précision », avait-il déclaré.

Lire aussi | L’Étrange Noël de Monsieur De Croo

Alexia Bertrand reproche à l’oppositon d’avoir transformé le débat budgétaire en « saga »

La secrétaire d’Etat au Budget, Alexia Bertrand, a reproché mardi soir à l’opposition d’avoir transformé le débat sur le budget 2023 en « saga ». « C’est regrettable », a-t-elle déclaré en réponse aux critiques formulées depuis midi à la Chambre. « Et la distinction entre la fiction et les faits est de plus en plus difficile à voir ». A ses yeux, cela vient à « ridiculiser le travail du gouvernement et de différentes instances comme le Comité monitoring, le SPF Finances, le SPF Bosa, la Cour des comptes ou encore la Commission européenne.

« Les chiffres ne sont pas bons », a-t-elle néanmoins concédé, rappelant que le déficit de 5,9% du PIB n’était dû uniquement à l’autorité fédérale. « Mais avons-nous pire budget européen? Non. Un budget c’est bien plus qu’un chiffre de déficit. (…) Nous protégeons les citoyens. Mais nous en sommes pas non plus sourds ni aveugles aux remarques appelant à mieux cibler les mesures. Si vous trouvez qu’on est trop généreux, ayez le courage de dire quelles mesures de soutien vous supprimeriez? Celles pour la classe moyenne », a-t-elle lancé à l’opposition.

Alexia Bertrand a en outre admis un décalage structurel entre les recettes et les dépenses, justifiant ainsi l’effort variable de 0,2% du PIB en plus de l’effort fixe de 0,2% par an, conformément à l’accord de gouvernement.

« La manière dont les chiffres sont présentés est correcte et confirmée par toutes les institutions. Tous ceux qui voteront le budget jeudi pourront le faire en toute sérénité » a-t-elle conclu.

Pour Les Engagés, le gouvernement fait preuve « d’une absence de clairvoyance politique«

« Le gouvernement ne répond ni aux grands défis de notre temps, ni à l’exigence de soutenabilité de nos finances publiques. Pire encore, celui-ci témoigne soit d’une absence de clairvoyance politique quant à la situation dramatique dans laquelle notre pays se trouve, soit d’un cynisme politique jamais égalé qui amène le gouvernement à ne rien réformer juste pour survivre », a dénoncé Josy Arens mardi à la Chambre, lors du débat consacré au budget 2023.

Le député intervenait au nom des Engagés (opposition). « 23 milliards, 739 millions d’euros. Il s’agit du déficit de l’Entité I (à savoir la somme du déficit de l’État fédéral et de la Sécurité sociale) pour l’année 2023. Ce chiffre est-il alarmant ? Oui, clairement, il l’est ! », a jugé M. Arens. « L’Etat fédéral vit à plus de 35% au-dessus de ses moyens. » À ses yeux, « il ne sera pas possible de diminuer le solde de financement SEC nominal sans prendre de mesures structurelles. Or, que fait l’actuel gouvernement pour juguler ce déficit à venir ? Absolument rien, et attend patiemment les élections de 2024. »

« Il y a très peu de choses pour augmenter le taux d’emploi et le jobsdeal ambitieux n’y arrivera pas ». Il n’y a que quelques mesures qui auront un effet très marginal sur le taux d’emploi : la création d’une prime pour l’engagement d’un travailleur malade de longue durée, l’engagement de 20 coordinateurs retour au travail supplémentaires et l’engagement de 50 inspecteurs sociaux. Voici les seules mesures concrètes que votre gouvernement propose pour augmenter ce taux d’emploi¿ Cela n’est pas suffisant ! », a-t-il estimé.

« Quand arrivera la réforme fiscale ? », s’est-il aussi demandé. Et « en matière de pensions, nous ne pouvons que constater votre échec à mener une véritable réforme ». Enfin, « la réduction de 7,07 sur les cotisations patronales n’est que d’1,51 % ». Sur ce dernier point, Josy Arens a estimé que les entreprises avaient été « roulées dans la farine ».

« Ceci n’est pas un budget, c’est un renoncement », dénonce DéFI

« Que retenir de ce budget 2023 ? Le whatsappgate ? Non, le véritable scandale est le déficit lui-même et l’état de nos finances publiques, hors de contrôle », a dénoncé le président de DéFI, François De Smet, mardi à la Chambre, lors du débat budgétaire.

« Le déficit de notre pays est abyssal et nous place parmi les pires élèves européens, il pourrait être relativisé s’il était celui d’un gouvernement capable de produire les réformes nécessaires à arrêter cette spirale. Hélas, la Vivaldi n’est pas ce gouvernement. Tel est le drame de cette coalition: creuser à l’infini les déficits publics sans donner l’espoir d’aucune réforme apte à enrayer la spirale« , a estimé le député amarante.

« À un an et demi de la fin de la législature, il est déprimant de faire la liste des réformes non abouties. L’accord avec Engie sur le nucléaire ? Nulle part. La réforme fiscale ? Une première ébauche, certes ambitieuse mais encore très floue, et aucune perspective avant la fin de cette année malgré vos engagements. La réforme des pensions ? Un fiasco qui tourne aux règlements de compte entre partis. Le Plan de lutte contre la fraude fiscale et la corruption ? Une priorité devenue apparemment bien secondaire. Ce n’est pas un budget, c’est un renoncement. Une résignation. Un déni de la réalité que nous refusons de faire nôtre. Ce qui manque à ce gouvernement, c’est le sens de l’État« , a conclu François De Smet.