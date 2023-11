Bruno Tobback tête de liste européenne pour Vooruit 

Actuel député flamand, il fut par le passé ministre et président des socialistes flamands.

Bruno Tobback tirera la liste de Vooruit pour les prochaines élections européennes, a annoncé mardi le parti.

Le député flamand, ex-ministre et ex-président des socialistes flamands, sera suivi par l’actuelle députée européenne, Kathleen Van Brempt, et l’échevine de l’Emploi et des Finances de Genk, Yilmaz Kurtal.

« Les crises des années écoulées ont montré toute l’importance d’une Europe forte et sociale. La solidarité et la coopération européennes sont essentielles pour relever les grands défis de notre planète mais aussi pour garantir la sécurité, la prospérité et le pouvoir d’achat des gens », a expliqué la présidente Melissa Depraetere.