Bref soulagement pour Hadja Lahbib: la majorité vote la motion, sa démission entre parenthèses

Le PS et Ecolo ont bel et bien voté la motion pure et simple cosignée par le MR et l’Open Vld, empêchant une démission de la ministre des Affaires étrangères après les motions déposées par l’opposition.

La ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib (MR) a échappé jeudi soir en séance plénière de la Chambre aux motions de méfiance déposées à son encontre. La majorité a adopté une motion pure et simple déposée par les libéraux, rendant les motions de méfiance déposées par la N-VA et par le Vlaams Belang caduques.

Comme annoncé, les partenaires de majorité PS et Ecolo-Groen ont voté en faveur de la motion pure et simple malgré l’absence affichée de confiance envers la ministre. L’intention des socialistes et des écologistes est de ne pas mettre en difficulté le gouvernement. Pour marquer l’absence de soutien à la ministre, un membre de chaque groupe s’est abstenu : Malik Ben Achour pour le PS et Samuel Cogolati pour Ecolo-Groen.

Hadja Lahbib est dans la tourmente depuis l’octroi de visas aux membres d’une délégation iranienne venus participer mi-juin au Brussels Urban Summit dans la capitale. Le MR n’entend pas lâcher sa ministre malgré ses explications devant le parlement jugées peu convaincantes et changeantes.

Un vote de méfiance aurait mis en péril la majorité Vivaldi. Le PS et les écologistes continuent cependant de réclamer la démission de la ministre des Affaires étrangères.