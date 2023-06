Avenir d’Hadja Lahbib: De Croo demande au Parlement de trancher « en son âme et conscience »

Le Premier ministre estime que ce sera à la Chambre jeudi de décider du sort réservé à la ministre des Affaires étrangères.

Pour le Premier ministre Alexander De Croo, c’est à la Chambre de se prononcer sur l’avenir de la ministre Hadja Lahbib (MR) au sein du gouvernement fédéral. Il a toutefois souligné qu’il restait encore beaucoup de travail à accomplir. « Nous devons pouvoir tourner la page« , a déclaré le Premier ministre De Croo.

Malgré deux longues réunions de la commission parlementaire des Affaires extérieures, la ministre des Affaires étrangères Lahbib n’a pas réussi à regagner la confiance du PS et d’Ecolo-Groen en particulier. Un vote de confiance est à l’ordre du jour de la séance plénière de jeudi, et il est donc loin d’être certain que Lahbib y survivra.

Selon le Premier ministre De Croo, la balle est maintenant dans le camp du Parlement. « La ministre Lahbib a répondu hier à des questions pertinentes. Elle a indiqué qu’elle aurait dû mieux faire les choses et qu’elle les fera mieux. Le Parlement doit maintenant prendre une décision en son âme et conscience, de manière délibérée et responsable ».

Ce faisant, le premier ministre a souligné qu’il y a beaucoup de travail sur la table, comme la prolongation de la centrale nucléaire et la réforme fiscale. « Nous devrions pouvoir tourner la page », estime-t-il.