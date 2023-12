Après une séance de 15 heures, fin du débat budgétaire à la Chambre: le vote est attendu jeudi

Le débat budgétaire s’est bouclé à la Chambre dans la nuit de mardi à mercredi. Le vote du dernier budget de la législature est attendu jeudi.

La séance plénière a été levée mercredi à la Chambre vers 05h00 du matin, après un débat de 15 heures sur le budget fédéral 2024. Un vote de ce dernier budget de la législature est attendu jeudi majorité contre opposition.

L’accord budgétaire porte sur un effort supplémentaire de 1,2 milliard d’euros, soit 0,2 % du PIB. Il sera réalisé en 2024 en respectant la règle des 3/3 (réduction des dépenses, nouvelles recettes et divers). L’effort total pour 2024 sera donc de 0,8 % du PIB, soit près de 5 milliards d’euros. Cela permettra de ramener le déficit nominal de l’entité I (État fédéral et sécurité sociale) sous la barre des 3 % du PIB, assure le gouvernement.

La majorité a salué les performances économiques de la Belgique, meilleure que celle de ses voisins et souligné différentes mesures.

Pour une fois, je vais contredire le Premier ministre. Non, nous ne faisons pas ce que nous avons promis, nous faisons plus que ce que nous avons promi, a notamment déclaré la secrétaire d’Etat au Budget, Alexia Bertrand (Open VLD). Oui, nous tenons nos promesses du pacte de stabilité et nous faisons même mieux. »

À ses yeux, l’opposition a procédé à des calculs « à géométrie variable ». « Je ne crois pas en l’automaticité des déficits, comme certains l’ont laissé entendre », a-t-elle lancé à l’égard de Sander Loones (N-VA). Face à Marco Van Hees (PTB), la libérale a contesté la perte de pouvoir d’achat estimée par les communistes. « Choisir la période juste avant l’indexation des salaires n’est intellectuellement pas honnête, choisissez la bonne période« , a-t-elle lancé.

L’opposition a vivement critiqué le bilan de la Vivaldi et l’absence de certaines réformes, dont la réforme fiscale.

Les députés se retrouveront ce mercredi dès 10h00 du matin pour examiner les derniers projets et propositions de loi à voter avant les congés de fin d’année. Le vote du budget et des différents textes de loi aura lieu jeudi après-midi après l’heure des questions d’actualité.