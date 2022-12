Ahmed Laaouej: «On peut être socialiste sans travestir les faits»

L’accident de travail de son père

«C’est vraisemblablement à la fin des années 1970, 77-78, se souvient-il. On apprend que mon père a subi un grave accident au charbonnage. Il s’est fait heurter par une berline.» Ahmed Laaouej en est toujours ému. L’hospitalisation durera plusieurs mois, et, «pendant tout ce temps, deux choses me marquent: la première, ce sont les voisins qui se relaient pour amener ma mère à l’hôpital, et la deuxième, c’est ce délégué syndical un peu rougeaud, de la FGTB. Il venait nous rendre visite, s’enquérir de la situation familiale. Il apportait des jouets, etc. Je reconstruis ça plus tard, mais au fond, tout y est, c’est la solidarité entre les travailleurs, l’attention du syndicat envers les affiliés et leur famille. Il faut imaginer le contexte: ma mère qui parle mal le français, avec six enfants à la maison et le mari à l’hôpital…»