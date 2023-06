Affaire Hadja Lahbib: un deuxième round décisif aura lieu lundi

La ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, reviendra s’expliquer lundi après-midi en commission des Relations extérieures de la Chambre, a annoncé la présidente Els Van Hoof (CD&V) en séance plénière.

Même si le sujet n’était pas inscrit à l’ordre du jour des travaux jeudi, il a plané comme une ombre au-dessus des échanges durant les questions d’actualité et dans les couloirs de l’assemblée.

Dans l’opposition, les Engagés, la N-VA et DéFI auraient voulu entendre la ministre. Ils ont déposé des motions allant dans ce sens, mais elles ont été déclarées irrecevables. Les chefs de groupes s’étaient réunis dans l’intervalle et ont convenu d’une nouvelle séance de commission la semaine prochaine.

Tant dans la majorité que dans l’opposition, les explications fournies mercredi, aux côtés du Premier ministre Alexander De Croo, par Mme Lahbib sur la venue d’une délégation iranienne à Bruxelles dans le cadre de l’Urban Summit, forum mondial de grandes villes co-organisé par la Région bruxelloise, n’ont pas satisfait.

De nouveaux éléments sont sortis dans la presse, des questions restent sans réponse, certaines déclarations sont jugées contradictoires avec les propos tenus jeudi passé en séance plénière, lorsque la ministre s’est exprimée la première fois sur le dossier et, en outre, Mme Lahbib (MR) n’a pas formulé de mea culpa ou même de regret alors même que le Premier ministre, pourtant peu impliqué dans le dossier, a reconnu que les « choses auraient dû se passer autrement ». « L’incident est clos », a lancé jeudi M. De Croo en séance plénière sans convaincre tout le monde, loin s’en faut.

Dans la majorité, les socialistes et les écologistes se sont montrés les plus durs. À cette heure, ils estiment qu’ils ne peuvent pas accorder leur confiance à la ministre. Le CD&V se montre plus clément: il attend « un signal clair » qui permettrait de tourner la page.

Dimanche, le secrétaire d’État bruxellois, Pascal Smet (Vooruit), qui organisait le forum, a démissionné de ses fonctions. Il avait exprimé son amertume à l’égard du « fédéral » et dénoncé la façon dont il avait été « jeté sous le bus ».

Pour Bouchez, la procédure a été « totalement respectée »

Dans Jeudi en Prime (RTBF), le président du MR Georges-Louis Bouchez a défendu une nouvelle fois le travail de la ministre, assurant que la procédure avait été « totalement respectée » et que « tous les feux verts avaient été donnés ».

Lundi prochain à la Chambre, « des compléments d’information peuvent être amenés si besoin » pour répondre à de nouvelles questions que se poseraient des députés. « On va se soumettre à un travail parlementaire normal », a-t-il ajouté.