Adoption d’un nouveau pacte de majorité à Dour, le MR évincé

Le conseil communal de Dour a adopté, lors d’une séance exceptionnelle tenue lundi soir, le nouveau pacte de majorité confirmant l’éviction des échevins MR au profit du groupe apparenté PS « Votre Dour », sous la houlette du bourgmestre Carlo Di Antonio (Les Engagés).

La majorité issue des élections de 2018 était constituée de la liste « Dour Demain », composée des Engagés, conduits par le bourgmestre Di Antonio, avec neuf sièges, et du MR, avec cinq sièges. Mais des tensions au sein de cette majorité ont conduit au dépôt d’une motion de méfiance constructive collective à l’égard du Collège communal le 17 décembre dernier et à la proposition d’une majorité alternative intégrant le groupe d’opposition « Votre Dour » (PS) et ses 11 membres.

La motion de méfiance faisait notamment état du « comportement de certains élus, dont le chef de file du MR », mettant « en difficulté la majorité » et pouvant « restreindre son action ». La motion pointait également « l’impossibilité de réunir le Collège communal dans la sérénité » compte tenu « des relations tendues opposant notamment les échevins MR entre eux. »

« À plusieurs reprises, nous n’avons pas été en mesure de rassembler le nombre de personnes nécessaires à la tenue du conseil communal et l’opposition est un peu venue à notre secours en assurant le quorum, en essayant de faire en sorte que les dossiers puissent avancer normalement« , avait indiqué Carlo Di Antonio à Sudinfo, évoquant des querelles entre les deux échevins MR, chacun président d’un club de football, sur des thématiques liées à leurs clubs et leurs subsides communaux. « Il y a eu un rapprochement avec l’opposition et la décision finale a été de remplacer les deux échevins qui posaient problème par deux membres du groupe Votre Dour. »

Le PS dourois a ainsi vu, lundi, deux de ses membres intégrer le Collège dourois, pour les 23 mois restants de l’actuelle mandature: Joris Durigneux, chef de file socialiste, est devenu premier échevin à la place de Pierre Carton (MR) tandis qu’Ariane Christian remplace Patrick Poli (MR) en tant que cinquième échevine. « Notre choix n’est pas un choix par défaut. Il concerne des gens qui souhaitent travailler pour leur commune », a conclu Carlo Di Antonio dans son discours de clôture du conseil communal.

De son côté, l’élu MR Pierre Carton avait dénoncé sur la RTBF « une manœuvre politico-politicienne » après que le MR eut décidé de ne pas reconduire le cartel avec les Engagés en 2024.