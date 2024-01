2024, année électorale majeure: la Belgique pourrait voir un parti extrémiste décrocher la première place (édito)

Cela fait partie des données qui marquent et font parler: en 2024, la moitié de la population mondiale se rendra aux urnes, soit 3,7 milliards de personnes dans une septantaine de pays dont les Etats-Unis, l’Inde, l’Indonésie, le Mexique, la Russie… et la Belgique.

De fait, cette année, nous nous rendrons par deux fois dans l’isoloir. Le 9 juin, pour les élections fédérales, régionales et européennes. Le 13 octobre, pour le scrutin communal. Avec, on le sait, un enjeu majeur puisqu’au lendemain des législatives, la Belgique pourrait voir un parti extrémiste décrocher la première place. A Bruxelles, selon les dernières enquêtes d’opinion, ce serait l’extrême gauche qui s’installerait sur la plus haute marche du podium.

Des intentions de vote qui reflètent une émotion principale et sur laquelle capitalisent ces extrêmes: la colère. Contre le coût de la vie et contre la politique migratoire. Contre le plan Good Move ou contre les voitures électriques. Contre la gestion de la crise du Covid ou contre la réforme des pensions. Etc.

De la colère qui se traduit aussi par un désintérêt envers la politique et une image dégradée des élus qui la composent. Le sondage «La démocratie sous pression» lancé par Le Vif en octobre 2023 présentait à cet égard des résultats cinglants. Notamment que plus de 70% des Belges estiment que les politiques font passer leurs intérêts avant ceux de la population et que plus de la moitié des répondants jugent que leur vote ne compte pas.

2024 sera une année électorale majeure. Pour la Belgique, mais pas uniquement.

Face à ces constats et aux enjeux charriés par les prochaines élections, les quelques mois à venir devront être mis à profit pour tenter de renouer le lien avec le citoyen. Faute de quoi le pays risque d’être ingouvernable le matin du 10 juin. Ce sera compliqué, très compliqué.

Le Vif apportera sa pierre à l’édifice en continuant son travail d’information, plus fondamental que jamais face aux fake news et aux biais que le développement de l’intelligence artificielle peut induire dans la présentation des faits. Dès à présent, nous renforçons notre offre pré-électorale avec la création d’un groupe WhatsApp qui diffusera nos meilleures analyses, nos enquêtes et toute l’actualité relative aux élections fédérales, régionales, européennes et communales, avec l’arrivée prochaine de nouvelles newsletters et, en février, un grand sondage exclusif qui plongera dans les intentions de vote des Belges et dans leur ressentiment à l’égard de la classe politique. Pour le comprendre.

Mais avant d’entamer ce programme chargé et cette année électorale majeure, je voudrais vous souhaiter, au nom de toute la rédaction du Vif, une excellente année 2024. Qu’elle vous apporte le meilleur.