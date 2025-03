17% des bourgmestres Open Vld prêts à passer au MR s’il s’implantait en Flandre

Sur 53 bourgmestres Open Vld, neuf se disent prêts à passer au MR si celui-ci venait à s’implanter en Flandre, comme l’a suggéré son président, Georges-Louis Bouchez.

Une part non négligeable des actuels bourgmestres Open Vld de Flandre est prête à passer au MR s’il s’implante dans le nord du pays, écrit le quotidien Le Soir, mercredi. Cependant, ils sont encore plus nombreux à répondre clairement « non ».

Le journal a interrogé chacun des 53 bourgmestres Open Vld. 41 ont répondu, dont 9 disent « oui », parfois de manière anonyme, parfois de manière assumée. 15 disent « non », et 17 préfèrent ne pas répondre ou n’envisageraient pas « pour le moment » un passage au « MR flamand ».

Tim Vandenput, bourgmestre d’Hoeilaaert en Brabant flamand, fait partie des « oui »: il a déjà une carte du MR en plus de celle de l’Open Vld, et se dit « prêt à aider à travailler un MR flamand ». Il estime que « 10% de notre électorat est parti contre son gré à la N-VA », et regrette l’actuelle « vision de gauche » de son parti. Si elle est maintenue, « je partirai », affirme-t-il. Détail croustillant, il est bourgmestre de la commune où Eva De Bleeker, présidente du parti, préside le conseil communal.

Egbert Lachaert, ancien président de l’Open VLD, est déjà « membre des deux partis depuis deux ans », mais « espère surtout que le MR et l’Open VLD pourront continuer à travailler main dans la main ».

Pour l’ex-Premier Alexander De Croo, dont le mandat avait été miné par la « particip-opposition » du parti-frère francophone, c’est « non ». Plusieurs autres pointent d’ailleurs l’attitude de Georges-Louis Bouchez sous la Vivaldi pour justifier un refus catégorique de rejoindre le MR.