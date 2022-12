Police: les Belges, globalement satisfaits de leur contact avec les forces de l’ordre

Le taux de satisfaction moyen des Belges concernant leur dernier contact avec les forces de police s’élève à 72%, ressort-il du Moniteur de sécurité 2021 publié jeudi par la police fédérale. Interrogés sur l’importance des tâches policières, les sondés ont estimé que les cambriolages dans les habitations devraient être une priorité.

Les interventions policières générant le plus de haut degré de satisfaction parmi les personnes interrogées sont celles effectuées à l’occasion d’un acte administratif (86%), d’objets perdus (80%) ou suite à un accident de circulation (79%). La satisfaction baisse à 73% concernant les contacts avec la police lors d’une enquête judiciaire ou lors d’une demande d’aide ou d’information. Ce taux tombe sous la moyenne (72%) lorsqu’il s’agit de signaler un délit (67%), ou de subir un contrôle policier (64%). Enfin, le degré de satisfaction dégringole lorsque la police intervient pour dresser une contravention ou émettre un avertissement (50%).

Interrogés sur les tâches qui devraient être priorisées par la police, les répondants citent principalement les cambriolages dans les habitations et l’alcool ou la drogue au volant. Les vols avec menaces et/ou violences, le trafic de drogues et les violences intrafamiliales ferment le top 5. Bien que qu’elle soit très répandue en Belgique, la cybercriminalité arrive seulement en 11e position dans ce classement.

Le Moniteur de sécurité concentre les résultats d’un questionnaire envoyé aux Belges et portant sur les problèmes de voisinage, le sentiment d’insécurité, la victimisation, leur propension à porter plainte et leur satisfaction par rapport au fonctionnement de la police. Il s’agit de la dixième édition de l’enquête. Cette enquête a été menée auprès de 400.000 citoyens âgés de 15 ans ou plus, avec un taux de réponse de 25%.