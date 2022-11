Pas de rappel à l’ordre du commissaire général de la police

La ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, a démenti jeudi à la Chambre l’information selon laquelle le commissaire général de la police fédérale, Marc De Mesmaeker, ait été rappelé à l’ordre par le gouvernement.

Samedi, Het Nieuwsblad rapportait que le commissaire général avait été convoqué par les ministres de l’Intérieur et de la Justice, Annelies Verlinden et Vincent Van Quickenborne. Au coeur de l’entretien: les difficultés de recrutement ou encore l’échec de la lutte contre la mafia à Anvers.

Selon les sources du journal, le mandat du commissaire général, M. De Mesmaeker, qui arrive à échéance en juin, ne serait pas prolongé. « Il n’y a pas eu d’entretien d’évaluation », a affirmé Mme Verlinden en réponse à des interpellations d’Yngvild Ingels (N-VA) et Ortwin De Poortere (VB). « Nous n’avons pas rappelé le commissaire général à l’ordre, et certainement pas dans les circonstances actuelles », a ajouté la ministre qui a nié qu’un climat de méfiance se soit installé entre le monde politique et la police.