Pour lutter contre la criminalité liée à la drogue, le gouvernement fédéral a décidé d’augmenter les amendes. Elles peuvent désormais atteindre 1.000 euros pour détention de cocaïne.

Ce jeudi, le gouvernement fédéral a présenté sept mesures pour lutter contre la criminalité liée à la drogue. Parmi celles-ci, l’augmentation des amendes des consommateurs de drogue. Le Vif fait le point sur ce que cela implique concrètement.

Le principe de la transaction immédiate, d’application dans les festivals de musique, sera élargi à l’ensemble de l’espace public. Il sera proposé de payer l’amende directement à l’agent de police qui vous arrête, au moment où l’infraction est commise. Pour la détention de cannabis, l’amende forfaitaire restera de 75 euros pour une quantité inférieure à 10 grammes et de 150 euros pour une quantité inférieure ou égale à 20 grammes. Pour la détention de cocaïne, l’amende est actuellement de 150 euros pour une possession jusqu’à 5 grammes et de 300 euros entre 6 et 10 grammes. Ces montants pourront prochainement atteindre 1.000 euros. « Les consommateurs de cocaïne doivent prendre conscience qu’ils entretiennent le modèle de revenus d’une mafia de la drogue particulièrement violente », explique le porte-parole du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne. « Ces changements d’amendes pour possession de drogue sont en cours de préparation par le ministère public », explique-t-on par ailleurs.

En session plénière du Parlement ce jeudi, le ministre a également émis la volonté du gouvernement d' »obliger les toxicomanes de suivre un traitement pour soigner leur addiction ». Aucune clarification n’a, pour le moment, été apportée sur ce point.