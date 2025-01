Il n’y a plus que quelques pistes praticables dimanche sur la quinzaine de domaines skiables que comptent les Cantons de l’Est, selon le bulletin d’enneigement de l’office de tourisme local.

Le ski de fond est ainsi possible à Losheimergraben sur les trois pistes (4, 8 et 12 km) avec 10 à 12 cm de neige. Et à Herzebösch, les pistes pour le ski de fond de 2 et 5km sont tracées. Il y a 15 cm de neige.

Toutes les autres pistes des centres de ski des cantons de l’Est sont impraticables.