Plan azote en Flandre : 1000 tracteurs dans Bruxelles le 3 mars

Les agriculteurs rejoindront la capitale pour protester contre le plan azote, qui provoque des remous en Flandre.

Les agriculteurs et horticulteurs de toute la Flandre se rendent à Bruxelles le vendredi 3 mars pour mener une action massive contre la politique agricole du gouvernement flamand. C’est ce que rapportent plusieurs organisations agricoles. « L’ambition est de marcher vers Bruxelles avec un millier de tracteurs« , a déclaré Hendrik Vandamme, président du Syndicat général des agriculteurs (ABS).

Les agriculteurs et horticulteurs – soutenus par le Boerenbond, l’ABS, Groene Kring, Jong ABS et Ferm for Agro Women – tirent la sonnette d’alarme. L’accord sur l’azote, dans sa forme actuelle, provoque un « bain de sang socio-économique » dans le secteur agricole, préviennent-ils. Ils demandent un ajustement en profondeur de l’accord sur l’azote.

Les agriculteurs demandent également l’approbation immédiate de la politique agricole commune (PAC) flamande. Tant qu’il n’y aura pas de clarté sur les règles qui seront fixées dans cette PAC, les agriculteurs ne pourront pas commencer leurs opérations de terrain et leurs cultures.

Selon les agriculteurs, le gouvernement flamand doit prendre des décisions urgentes. « Nous avons l’impression que des jeux politiques se jouent, sur la hotte des agriculteurs », a déclaré M. Vandamme.

Il semble que les agriculteurs soient très mécontents de l’accord sur l’azote en particulier.

« Sur le terrain, nous ressentons un grand mécontentement. Les agriculteurs veulent sortir en masse de leurs enclos. L’ambition est de marcher vers Bruxelles avec un millier de tracteurs », indique le président de l’APA.

Des informations plus pratiques sur l’action du 3 mars suivront dans les prochains jours.