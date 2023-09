Pierre-Yves Dermagne sur l’accueil des hommes seuls: « On ne peut pas prendre une décision contraire à la loi »

Le PS attend de la secrétaire d’Etat à l’Asile, Nicole de Moor, qu’elle présente dans les jours qui viennent un plan qui permette un accueil de tous les demandeurs d’asile, a averti le vice-Premier ministre socialiste, Pierre-Yves Dermagne, sur le plateau de « C’est pas tous les jours dimanche » (RTL-TVi).

En début de semaine passée, la secrétaire d’Etat a fait savoir qu’elle avait donné instruction à ses services de ne plus donner de place d’accueil temporairement aux hommes seuls qui demandent l’asile. Elle entend de la sorte préserver l’accueil des familles avec enfants face à l’augmentation du nombre de demandes et éviter qu’elles ne se retrouvent à la rue.

La décision a été vivement contestée à gauche par le PS et les écologistes qui ont rappelé les obligations de la Belgique en termes d’accueil des demandeurs d’asile. Vendredi, toutefois, à l’issue d’une réunion du gouvernement, Mme de Moor a fait savoir, aux côtés du Premier ministre, que la décision était maintenue jusqu’à ce que Fedasil dispose d’assez de places pour accueillir tous les demandeurs.

« On ne peut pas prendre une décision contraire à la loi », a souligné M. Dermagne. « Nous avons dit à Nicole de Moor que ça n’allait pas. On a bien dit que cette instruction était temporaire et exigé qu’elle dépose dans les jours qui viennent un vrai plan solide », a-t-il ajouté.