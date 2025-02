Pensions: la Défense n’est pas rassurée après sa rencontre avec Theo Francken

Les syndicats militaires ne sont pas sortis tout à fait rassurés de la réunion de concertation organisée mardi avec le ministre de la Défense. Au coeur des discussions notamment, les pensions.

Les syndicats militaires ACMP-CGPM et SLFP Défense ne se sont montrés guère rassurés quant à l’existence d’une marge de manœuvre concernant les mesures relatives aux pensions contenues dans l’accord de gouvernement, ont-ils indiqué, mardi soir, à l’issue d’une réunion de concertation avec le nouveau ministre de la Défense, Theo Francken (N-VA).

Ministre et syndicats militaires ont pris langue pour la première fois mardi à 17h. « Une première rencontre a eu lieu et le ministre a exposé l’accord de gouvernement », explique Yves Huwart de l’ACMP-CGPM. « Il est prématuré de dire s’il y a une chance d’aboutir. Nous ne sommes pas convaincus que des concessions majeures seront faites par rapport à ce qui est prévu dans l’accord de gouvernement », a-t-il noté.

Concernant les pensions notamment, les syndicats estiment qu’il y a peu de marge de manœuvre. « Compte tenu de la situation géopolitique, une armée forte est aujourd’hui nécessaire« , souligne Chris Huybrechts du SLFP Défense. « Mais il faut qu’il y ait quelque chose en retour. À long terme, un emploi dans la Défense ne sera tout simplement plus attractif. Nous espérons une concertation sociale constructive, mais nous serons vigilants », a-t-il ajouté.

Des rencontres bilatérales auront lieu dans un avenir proche entre le ministre et les différents syndicats. « Ils vont maintenant calculer les budgets et nous les soumettre à nouveau », poursuit Chris Huybrechts. « Le ministre indique qu’il est ouvert à un dialogue social constructif, et nous aussi. Mais il y a toujours une inquiétude », conclut-il.