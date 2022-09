Paul Magnette rempli d’optimisme pour Charleroi

Paul Magnette a prononcé à Charleroi, samedi matin, à l’occasion des Fêtes de Wallonie, un discours empreint d’optimisme à l’égard de la métropole carolo, une ville où l’investissement est revenu et qui a entamé son remaillage économique, selon le bourgmestre carolorégien.

Paul Magnette est revenu sur le manque de travail et le chômage de masse qui a frappé le territoire carolo au cours des dernières décennies. Or, il n’y a rien de pire qu’une société où le travail est valorisé et où il manque cruellement, a-t-il affirmé.

Après plusieurs fermetures d’entreprises dans les 30 dernières années, dont Caterpillar et Carsid, on peut désormais espérer que ce long cycle industriel a atteint à Charleroi un palier, a expliqué Paul Magnette.

Selon lui, les secteurs historiques encore présents sur le territoire carolo semblent désormais préservés du risque de crise. Parallèlement, le paysage industriel s’est diversifié, a affirmé Paul Magnette illustrant son propos d’une série de projets, publics ou privés, qui ont vu le jour ou le verront dans les prochaines années aux quatre coins du territoire carolorégien.

Parmi les plus importants figurent le quartier de la Défense, le centre de démantèlement aéronautique, l’Aerospacelab ou encore le projet Legoland sur l’ancien site de Caterpillar. Avec l’ensemble de ces projets, c’est plus d’un millier de postes de travail par an qui seront créés durant les cinq prochaines années, selon le bourgmestre. Paul Magnette s’est également dit favorable à une meilleure distribution du travail au sein de la société. L’autorité publique a, quoi qu’il en soit, la responsabilité de continuer à créer des postes de travail, selon lui.