Paul Magnette: les socialistes seront au premier rang de la bataille de l’énergie

Les pouvoirs publics doivent prendre le contrôle de l’énergie, a demandé dimanche le président du PS, Paul Magnette, à l’occasion du 200e congrès de son parti. À ses yeux, la crise actuelle a démontré la faillite du modèle libéral et la nécessité d’une « planification écologique et sociale ».

Le président des socialistes francophones a dressé un tableau sombre de la situation. « Nous ne sommes pas sûrs d’avoir assez d’énergie cet hiver. Les prix explosent. Les investissements sont à l’arrêt et certains pays sont obligés de relancer de vieilles centrales au charbon. C’est un échec total: écologique, social et même économique. Il faut en tirer les leçons et confier à la puissance publique le contrôle de ce bien essentiel qu’est l’énergie« , a-t-il expliqué.

Des initiatives ont déjà été prises pour protéger la population et investir dans les économies d’énergie mais les socialistes veulent aller plus loin. « Il faut aller plus loin encore, prendre le contrôle du nucléaire », a ajouté M. Magnette. Et d’insister: « Il n’y aura pas de plus grande bataille les prochaines années que celle de l’énergie, et nous serons, nous les socialistes, au premier rang ».

Le contexte de crise favorise les extrêmes politiques, et les récents scrutins en Europe se traduisent par des victoires de l’extrême droite. Face à cette menace, le président du PS a appelé les travailleurs à ne pas se diviser. « Ce n’est pas en opposant les travailleurs aux travailleurs que l’on va améliorer leur sort. Nous nous battons contre la pauvreté, et contre les inégalités. Il faut dénoncer les faux semblants de la droite. Si les travailleurs ne jouissent pas assez des fruits de leur labeur, ce n’est pas à cause des chômeurs, des malades ou des pensionnés. C’est à cause des patrons qui ne les paient pas assez« , a-t-il lancé.