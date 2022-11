Passé colonial belge: pas de majorité pour passer des regrets aux excuses

L’idée d’excuses présentées par la Chambre pour la politique coloniale de la Belgique ne recueille pas un consensus suffisant pour le moment, ressort-il d’un échange de vues ce lundi au sein de la commission parlementaire qui se penche sur le passé colonial.

Le président de la commission parlementaire qui se penche sur le passé colonial, Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen), a présenté la semaine passée des propositions de recommandation après deux ans et demi d’un travail qui a donné lieu à plusieurs centaines d’auditions et un déplacement dans les anciennes colonies. Il est notamment question d’excuses que présenterait la Chambre aux peuples congolais, burundais et rwandais pour « la domination et l’exploitation coloniale » et « de démarches analogues sur le plan des réparations symboliques » qu’accomplirait le « pouvoir exécutif », une dénomination qui recouvre à la fois le gouvernement et le Roi. Cette reconnaissance n’emporterait pas de responsabilité juridique et ne pourrait donner lieu à une réparation financière, précise la recommandation suivante.

Ces excuses iraient plus loin que les « regrets profonds » exprimés par le chef de l’Etat en juin dernier à propos du régime colonial lors de sa visite en République démocratique du Congo. Précédemment, des « excuses » avaient déjà été présentées au nom du gouvernement à propos du sort réservé aux métis ou au premier Premier ministre congolais, Patrice Lumumba mais jamais pour le régime colonial dans son ensemble.

Opposition gauche-droite

« Si nous sommes favorables à des excuses par la Chambre et le Premier ministre pour des faits ponctuels, nous sommes opposés à des excuses pour la globalité des faits« , a expliqué le chef de groupe MR, Benoît Piedboeuf. Selon lui, des excuses générales risqueraient de polariser la société entre victimes et coupables, seraient une erreur d’interprétation historique. Le message était comparable à l’Open Vld. Le CD&V a quant à lui mis en avant le risque juridique que comporteraient des excuses. « Il faut absolument éviter que la Belgique s’avance sur un champ de bataille juridique », a averti Jan Briers.

A la gauche de la Vivaldi, l’appréciation est inverse. « S’il n’y a pas de condamnation formelle du système colonial et de demande d’excuses, cette commission sera un échec flagrant et le parlement se déshonorera. Nous ne laisserons pas passer un rapport au rabais », a averti Christophe Lacroix (PS). « On ferait preuve de dogmatisme colonial si on ne s’excusait pas », a jugé Guillaume Defossé (Ecolo-Groen)

Dans l’opposition, les Engagés et DéFI se montrent également favorables à des excuses. « Dès lors que l’on soutient le diagnostic (sur le régime colonial), la question des excuses va de soi », a fait remarquer Georges Dallemagne (Engagés). « Si notre assemblée condamne, elle doit s’excuser, cela ne fait pas de doute », a renchéri François De Smet (DéFI). Le PTB n’a pas voulu s’engager dans ce débat. La responsabilité de la colonisation appartient à ses yeux aux « grandes entreprises et aux riches familles » qui en ont profité.

Les travaux se poursuivront la semaine prochaine. La commission doit approuver d’ici la fin de l’année sur des conclusions.